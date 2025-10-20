Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Ipak, nakon medijskog skandala o kojem se danima pričalo, čini se da je par očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali.

Domaći mediji su posetili Raletov komšiluk, a oni su otkrili da je situacija u poslednje vreme mirna. Pevačicin auto je parkiran ispred kuće, dok se Raletov nalazi u garaži, a par izgleda da se dobro slaže.

- Dolazi Ana tu, ali retko ih viđamo. Mali je ovo komšiluk, znamo se mi koji odavno tu živimo, ali novajlije ne baš. Mirno je, nema buke u poslednje vreme.

- Eventualno uveče dolaze i izlaze, preko dana je stvarno mirno - rekla je prva komšinica, dok je druga ubeđena u to da je Ana sama u kući:

Ana sama u kući

- Koliko znam, Rale je planirao odmor, Ana je verovatno sama tu. Nismo ih viđali, ali vidim da ih ima više u kući. Raletu je auto uvek tu gore, a Ana ima svoj. Retko su budni ujutru to znam.

Podsetimo, Rale je priznao za Blic nakon skandala da je bilo nasilja, ali da nije hteo ništa da prijavljuje policiji, navodeći da bi onda bo kao muškarac vrlo loš, te i da nije to jednoj ženi mogao da uradi.

