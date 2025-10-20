- Slali su mi neke klipove gde ona mene spominje i davala sam izjavu za Pink.rs. Opet je došlo na moje, ona je jedino bila folirant. Ona je manipulator i gleda samo svoje žrtve. Ona se meni svidela, svu svoju pažnju i vreme je posvetila meni. Ja je nisam doživljavala kao ženu, nego kao muškarca. Kako sam ostajala sa njom, sve je bila manipulacija i poniženje. Govorila mi je da mene niko ne želi više osim nje. Kako je vreme prolazilo ona je išla u tom smeru. Ja i dalje čekam njene tužbe koje je najavljivala.Niko se nije javljao ni meni ni mami, a i kako da mi se jave kad sam govorila istinu. Ja ne znam kako bih je više opisala. Sve ono što sam tad pričala sad doživljavam pet puta gore - rekla je Stefani.