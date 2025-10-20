Slušaj vest

Ana Radulović i Darko Tanasijević već neko vreme rade na istom projektu, a njihova saradnja vrlo brzo je prerasla u pravo prijateljstvo.

Međutim, voditelj je nedavno rešio da se našali sa koleginicom, a njegov pakleni plan na smrt ju je preplašio.

Naime, Darko je maramicom uhvatio smrdibubu od koje Radulovićeva ima neopisivi strah, pa je njome počeo da je juri kroz prostorije televizije Pink.

Dok je, kao bez duše, trčala niz stepenice Ana Radulović vrištala je na sav glas i molila kolegu da prestane što on nije učinio. Da stvar bude gora, Tanasijević ju je sve vreme snimao, a pomenuti video podelio je na svom TikToku.



Komentari korisnika pomenute društvene mreže bili su podeljeni. Dok jedni smatraju da je Ani i Darku baš zabavno na poslu, drugi, pak, tvrde da je voditelj preterao i da je Radulovićeva mogla da se povredi dok je trčala niz stepenice.

Intiman snimak

Naime, pre nekoliko meseci Nađa Rakić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intimnim snimak sa njim, što je poznata voditeljka demantovala, a zatim i podnela tužbu.

Ana je na ročište došla elegantno obučena, vidno raspoložena i nasmejana, spremna za suočavanje. Ipak do toga nije došlo, jer se Nađa nije pojavila na sudu.

- Nađa se naravno nije pojavila i bićete obavešteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaveštena, sinoć je sigurno videla. Pošto ona kaže da je videla da je njen dečko snimao krišom devojke, ona kao majka ženskog deteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao devojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi - započela je Ana za Blic i nastavila:

- Ja se nadam da će se devojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje.

