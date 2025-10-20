Slušaj vest

Gordana Šaulić, supruga pokojnog pevača Šabana Šaulića govorila je o tome kako je izgledao život sa pevačem, kako su vaspitavali decu, o tome da je bilo i uspona i padova, kao i da je morala da donosi neke važne odluke i sudbinski datum 17. jer su se uvek 17. Šabanu događale nesreće, baš kao i ona kobna.

Šaban Šaulić vodio je boemski život, a na voditeljkinu konstataciju "da to sigurno nije prijalo ni deci, ni Vama i sigurno je iziskivalo ponekada i Vaše teške odluke, pa i to da ste umeli da dođete u kafanu", Gordana kaže:

- On se u jednom periodu družio, to je Rade Vučković, njegov prijatelj, kompozitor, i dvojica, trojica ljudi koji su imali iza sebe već neke brakove koji su imali jednu slobodu života, kretanja, nisu bili vezani za neke porodične obaveze i onda je to iziskivalo i njegovo sedenje s njima, njihovo, ne samo sedenje, tu su se mnogo veliki hitovi napravili, ne mogu da grešim dušu, ali tu su pošle iz tih noćnih sedeljki, pijanki, to više nije bila zora, to je bi jedan dan, dva dana, tri dana. E onda u jednom periodu je tu moralo da se stane na kraj, jer to je već krenulo u nekom nepoznatom pravcu. Pa da ne bi otišlo još dalje, onda sam ja je to odlučila da malo tu napravimo neki rezi, da malo onda dođe sebi, osvesti se, jer to je već onda bilo učestalo.

- Znate šta, kad se družite sa ljudima koji nemaju obaveze, koji nemaju neku obavezu prema deci, prema porodici, a nemaju veliku obavezu ni prema poslu, da putuju, da pevaju, da rade, onda ti ljudi jednostavno mogu da sede i dva, tri dana, ali ako si ti neko koji će od ponedeljka do srede biti u kafani, a u petak imaš obavezu da se pojaviš u nekoj emisiji na televiziji, imaš obavezu da ideš na neki koncert, onda moraš biti odmoran i spreman, a drugo imaš porodicu, imaš ženu, troje dece, kuću gde moraš biti prisutan, bar onda kad ne pevaš i kad nisi na putu - kaže Gordana koja se trudila da uvek sve spremi Šabanu kada on ide na turneju.

- Sve što mu je trebalo, to je sve bilo spremno i uvek sam bila kad je on na putu i kad su koncerti, maltene, 24 sata na telefonu. Da li je sleteo, da li su ga čekali ti ljudi koji su dogovoreni, da li je orkestar u redu, da li nešto nije kako treba, jer, dešava se da on mene zove i kaže: "Ovde nije onaj bubnjar koji je trebalo da bude". To je već pola dvanaest noću, onda ja zovem po Evropi i tražim gde će se pojaviti najbliži bubnjar da se to odradi kako treba. Tako da sam preuzela taj jedan veliki deo odgovornosti na sebe. Veliki teret, ali jednostavno to je tako krenulo i sve drugačije ne bi ni on funkcionisao jer nije navikao. On je navikao da sve bude završeno, da jedina njegova obaveza bude da otputuje, da se odmori, uzme mikrofon, otpeva i naravno, Bože zdravlja da se vrati kući, dok se nije desilo šta se desilo - kaže Gordana.

Život u Beču kada je izboden

Jedan period svog života Gordana i Šaban proveli su u Beču dok su se ćerke školovale u inostranstvu.

- Da, u tom jednom periodu to je bilo jedno loše vreme koje je krenulo, raspad Jugoslavije i onda, devojke su već živele, njih dve su otišle već u Švajcarsku, srednja škola je njihova bila i onda je bilo normalno, imali smo stan u Beču, imali smo boravak i onda je bilo potpuno normalno da se malo izmestimo i mi. Njemu je zbog putovanja bilo lakše. Bile su sankcije nisu letali avioni iz Beograda i tako. Onda se desila, to je jedna neprijatna situacija krajnja, gde su njega napali, izboli u Beču i gde je on maltene jedva ostao živ, tako da onda posle toga uopšte naš ostanak u Beču nije bio moguć i vratili smo se u Beograd i onda smo bili na relaciji Beograd-Cirih. Kasnije su te sankcije već iskinute i onda je malo i drugačija prilika bila - kaže Gordana koja je tada uglavnom putovala sa Šabanom.

- Da, tad sam uglavnom putovala sa njim, najveći deo sam u stvari kasnije putovala, posle toga učestalije naravno mnogo i sve neke velike turneje išli smo uvek zajedno. Imala sam i sreću da su uvek bile žene kući koje su mogle da brinu o deci, koje su godinama sa nama - dodaje Gordana.

Mislio je da više neće pevati

Šaban je u tom periodu bio pre svega u fizičkoj strašnoj krizi jer su povrede bile vrlo ozbiljne ali je i psihički izgubio samopouzdanje i čitavih šest meseci nije pevao.

- Ne, on je mislio da više neće pevati, jednostavno, da je to izgubilo smisao. Krenula su ta politička razdvajanja po svetu, svi su se odvajali, kafane srpske, bosanske, ove druge, podelila se i publika i on je mislio da više nema razloga da se bavi time i šest meseci nije. Otišli smo u Ameriku kod kumova i u tom periodu se desilo da je Monika Seleš i nju su izboli u Hamburgu na jednom turniru i onda, gledajući to, on kaže meni: "Ja sam se ponovo vratio u sve ono što mi se desilo" međutim po povratku u Evropu pojavi se naš prijatelj koji je držao poznati jedan tada restoran koji se zvao Jugoslavija, iz Ciriha i on se pojavi i njemu kaže ovako: "Da li ćeš ti dozvoliti da neke fukare uskrate ljudima da čuju tvoji glas i tvoje divne pesme". Ja sam tom Simi Pavlović u životu zahvalna kako je tim rečima probudio to i onda smo prelomili da on ipak polako krene da se vraća poslu svom - kaže Gordana.

U tom peridou kada se vraćao na scenu Goca je Šabanu bila najveća podrška.

- Naravno išla sam s njim, to su opet bile naravno poznate kafane, uvek je s nama išao još neko to je Boga mi bi bilo dosta, jedno godinu, dve dana, ne mogu da kažem da je on imao strah ali neka nelagodnost je postojala. Naravno preživeo je takvu traumu i mi svi zajedno da ja kažem da smo mi više onda brinuli u jednom kasnijem periodu, više smo deca ja bili u stresu nego možda i on koji ide da radi - kaže Gordana.

"Taj 17. je njemu inače bio čudan"

Ono što je Gordana Šaulić pomenula takođe tokom emisije je i datum koji se nekim čudnim sticajem okolnosti provlačio kroz Šabanov život.

- Sahranjivali su ga u poslednjih par godina od tog događaja, te stradao je, saobraćajna nesreća, mi smo dva meseca pre toga bili u Londonu gde su javili da je on stradao, saobraćajna nesreća pa je on morao da se slika da demantuje jer je prodat koncert od hiljadu i po karata, ljudi ne veruju, pišu poginuo, neke slike automobila, mislim potpuno neka suluda jedna situacija tih par meseci. I non-stop su ga, stalno negde prozivali da mu se nešto desilo, i on kaže: "Šta je ovo, šta mi prizivaju smrt, šta se dešava više s narodom". Tako da eto posle toga, taj datum taj 17. koji je inače njemu bio vrlo čudan, 17. januara je izboden u Beču, tog 17. novembra su isto javili da je stradao kad smo bili u Londonu i 17. februara eto to se i desilo - kaže Gordana.

