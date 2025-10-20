Jelena Karleuša se pojavila na snimanju emisije Pinkove Zvezde u vrlo upečatljivom izdanju – sva u roze tonu: roze lateks, roze detalji i roze kratka frizura koja je odmah izazvala pažnju.

Oduševila sve svojim izgledom

Karleuša je i ovoga puta potvrdila da je mama domaće estrade – njen stajling nije bio običan, već je uradio to da se svi okreću za pop divom: izuzetno smela latekst kreacija u roze boji, frizura u skladu sa bojom stajlinga i sve u svemu – vizual koji ne prolazi nezapaženo.