Jelena Karleuša se pojavila na snimanju emisije Pinkove Zvezde u vrlo upečatljivom izdanju – sva u roze tonu: roze lateks, roze detalji i roze kratka frizura koja je odmah izazvala pažnju.

Oduševila sve svojim izgledom

Bila je to kombinacija koja je jednostavno „bacila“ ceo studio u trans.

Jelena Karleuša sva u roze boji Foto: Privatna arhiva

Karleuša je i ovoga puta potvrdila da je mama domaće estrade – njen stajling nije bio običan, već je uradio to da se svi okreću za pop divom: izuzetno smela latekst kreacija u roze boji, frizura u skladu sa bojom stajlinga i sve u svemu – vizual koji ne prolazi nezapaženo.

Jelena Kalreusa na snimanju Pinkovih Zvezda Izvor: Privatna arhiva

