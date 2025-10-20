Slušaj vest

Nataša Bekvalac je izdala četvrti studijski album "MAMA", bila je vredna te je za svaku pesmu uradila i spot. Dok se njene pesme preslušavaj na "repeat", mnogi se sećaju i starijih hitova, a jedan od njih svakako je pesma "Ponovo".

U spotu se pojavljuje i maneken Petar Perović, poznat domaćoj publici iz rijalitija "Veliki brat".

"Petar je bio u spotu i stvarno je sjajan momak. Uvek sam volela da u mojim spotovima budu takvi muškarci, jer sam tada potpuno opuštena i relaksirana", prisetila se Nataša u podkastu "Tetke".

Gde je Petar danas?

Petar Perović bio je jedan od najuspešnijh manekena sa ovih prostora, a javnost je za njega čula kada je 2008. godine ušao u rijaliti šou Veliki Brat, gde je bio prisan sa pevačicom Kajom Ostojić.

Pisalo se da su bili u vezi, radio je brojne svetski poznate kamanje, a Petra smo gledali i u spotovima mnogih poznatih pevačica.

Posle učešća u srpskom rijaltiiju se preselio u London, a onda se 2011. godine oženio svetski poznatim plesačem i koreografom Tristanom Templom.

Ovaj par je 2012. godine zajedno posetio Beograd, zbog Tristanovog učešća u spotu Ane Nikolić za pesmu "Baksuze".

Petar je i dalje u braku sa Tristanom, sa kojim živi u Londonu. Sudeći po fotografijama sa Petrovog Instagram profila on i njegov suprug često putuju i u tome uživaju.

