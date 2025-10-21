Slušaj vest

Lepa Brena proslavila 65. rođendan, a delić atmosfere podelila je na svom Instagramu. Lepa Brena je objavila fotografiju iz porodične vile na Bežanijskoj kosi gde je pozirala pored torte sa svojim likom i disko kuglama. Pevačica je bila u opuštenom izdanju, bez trunke šminke sa naočarima za vid što je dodatno izazvalo reakcije i komplimente.

Lepa Brena uz tortu sa njenim likom proslavila rođendan Foto: Pritnscreen

- Dragi prijatelji, hvala svima na najlepšim željama za rođendan! Vaše poruke, čestitke i lepe reči su mi ulepšale dan i učinile ga posebno srećnim. Neizmerno cenim vašu pažnju, ljubav i vreme koje ste odvojili da mi uputite lepe želje. Hvala vam što ste deo mog života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim! Voli vas vaša Brena - zahvalila se balkanska zvezda na čestitkama koje je dobijala tokom celog dana.

Lepa Brena zahvalila se svima na lepim željama Foto: Pritntscreen/Instagram

Najpoznatija figura u istoriji balkanske muzike

Lepa Brena, rođena kao Fahreta Jahić, simbol je jugoslovenske muzičke scene i jedna od najpoznatijih figura u istoriji balkanske muzike. Rođena 20. oktobra 1960. godine u Tuzli, Brena je svoju karijeru započela osamdesetih godina kao članica benda “Slatki Greh”. Njena jedinstvena mešavina pop i folk zvuka, kasnije poznata kao turbo-folk, donela joj je ogromnu popularnost i status ikone. Sa preko 25 miliona prodatih albuma, Lepa Brena nije samo muzička zvezda, već i važan kulturni simbol, čija je karijera oblikovala muzički pejzaž bivše Jugoslavije.

Biografija

Odrasla je u skromnoj porodici u Brčkom, Bosna i Hercegovina, kao najmlađe dete Abida Jahića i Ifete Smajlović. Njena porodica je imala muslimanske korene, a roditelji su poreklom iz okoline Srebrenika. Brena je odrasla sa sestrom Faketom i bratom Farukom, u atmosferi koja je negovala ljubav prema muzici i tradiciji.

Od malih nogu, Fahreta je pokazivala interesovanje za muziku. Njen prvi javni nastup bio je u petom razredu osnovne škole, na lokalnom festivalu, gde je izvela pesmu Kemala Montena “Sviraj mi o njoj”. Ovaj događaj je bio presudan u njenom odlučivanju da se posveti muzičkoj karijeri. Tokom srednjoškolskih dana, redovno je nastupala na plesnim zabavama u Brčkom, gde je sticala prva iskustva na sceni.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena Rovinj Foto: Kurir, Dalibor Talajić

Slatki greh

Sa “Slatkim Grehom”, Lepa Brena je brzo stekla popularnost, zahvaljujući energičnim nastupima i jedinstvenom glasu. Njihov prvi album “Čačak, Čačak”, objavljen 1982. godine, bio je pravi hit, postavljajući Brenu na muzičku mapu Jugoslavije. Ovaj album je bio samo početak uspešne saradnje sa bendom, koja će je učiniti jednom od najvećih zvezda jugoslovenske muzičke scene. Njeni rani dani u “Slatkom Grehu” bili su ključni u oblikovanju njenog muzičkog stila i imidža koji će je pratiti kroz celu karijeru.

Brenina sposobnost da kombinuje tradicionalne folk elemente sa modernim pop zvukom dovela je do stvaranja novog muzičkog žanra poznatog kao turbo-folk. Ovaj žanr je bio revolucionaran za jugoslovensku muziku, kombinujući tradicionalne melodije sa modernim ritmovima i aranžmanima, čime je privukao široku publiku. Turbo-folk je postao sinonim za novu, urbanu kulturu koja je prevazilazila tradicionalne muzičke granice.