Anastasija Ražnatović sa suprugom Nemanjom Gudeljom otkako su započeli zajednički život žive u Španiji, a sada je podelila fotografiju iz porodičnog doma i pokazala kakvo iznenađenje joj je fudbaler priredio.

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

Anastasija Ražnatović pokazala šta je dobila od muža Nemanje Gudelja Foto: Printscreen/Instagram

- Detalji - kratko je dodala Anastasija u opisu.

U Sevilji joj nedostaje mama

Podsetimo, Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.