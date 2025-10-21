Slušaj vest

Anastasija Ražnatović sa suprugom Nemanjom Gudeljom otkako su započeli zajednički život žive u Španiji, a sada je podelila fotografiju iz porodičnog doma i pokazala kakvo iznenađenje joj je fudbaler priredio.

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

Anastasija Ražnatović
Anastasija Ražnatović pokazala šta je dobila od muža Nemanje Gudelja Foto: Printscreen/Instagram

- Detalji - kratko je dodala Anastasija u opisu.

U Sevilji joj nedostaje mama

Podsetimo, Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Ne propustiteStarsNAŠA POZNATA PEVAČICA PRVI PUT OTKRILA SVE O VEZI I RASKIDU S NEMANJOM GUDELJEM: Nisam ga se stidela, o Anastasiji mislim OVO...
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsBAZEN, LJULJAŠKE I STAKLO NA SVE STRANE! Cecina ćerka se oglasila iz vile od 6 MILIONA € i pokazala raskošni dom, Anastasija u čizmama usred leta - stajling 10!
anastasija.jpg
StarsANASTASIJA I GUDELJ SE SELE U HOLANDIJU? Fudbaleru stigla ponuda koja se teško odbija! Detalji
Anastasija i Nemanja Gudelj
Stars"UHVAĆENI" Tajna kamera snimila Gudelja kako razmenjuje nežnost sa njom, pa sve iscurilo
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj na plaži