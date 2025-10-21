Slušaj vest

Manekenka Dejana Živković je podelila na društvenim mrežama svoje novo izdanje pošto jeuklonila sve filere, a pozirala je u vatreno crvenoj haljini. Toaleta je bila uska i kratka, a Dejana se uvijala snimajući se u ogledalu i pozirajući za društvene mreže, te označila da se nalazi u Istanbulu.

Dejana Živković u crvenoj haljini

Dejanin muž Filip Simović je, inače, nedavno na mrežama pisao da je ona "najlepša žena".

- Najboljoj majci, najlepšoj ženi i mom smislu života - srećan rođendan. Hvala ti na svoj svojoj požrtvovanosti kao majka, na neizmernoj podršci kao žena, i na tome što svaki dan brineš o naša dva mala života i držiš nas sve na okupu. Tvoja snaga, ljubav i toplina čine da svaki dan ima smisao. Volimo te, mama - poručio je on tada, dok je Dejana, podsetimo, izvadila silikonske grudi, o čemu se pisalo i pričalo.

Uklonila sve filere

Živkovićka ističe da je prirodan izgled žene, ipak, najlepši.

- Dosta toga sam izbacila na svojoj Instagram priči tokom dana, govoreći o svemu što sam ikada radila na sebi, i sada ponosno mogu da kažem da sam uklonila sve te filere. Nekada je bilo "cool" i "in" eksperimentisati, misleći da može biti bolje, ponekad jeste, ali ponekad se nažalost pretera. Veoma sam srećna što sam shvatila da je prirodan izgled najlepši i što sam uspela da vratim svoj izgled od pre 10 godina - rekla je ona i dodala:

- Imala sam veliku sreću što sam uspela da vratim svoj izgled što je prirodnije moguće, dok mnogima to, nažalost, nije pošlo za rukom. Neka dobro razmisle da li im je bilo šta potrebno, kao i kojim doktorima se obraćaju za zahteve.