Nataša Bekvalac otkrila je da su ona i njen bivši suprug Danilo Ikodinović učestvovali u grupnoj tuči koja se desila u poznatom klubu. Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović venčali su se 2006. godine, prvo u Crkvi svetog Nikola u Sremskim Karlovcima, a potom su obavili i građansko venčanje u prisustvu najbližih.

- Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani. Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njena i mi smo se svi pobili. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt - prisetila se pevačica.