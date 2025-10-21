Slušaj vest

Nataša Bekvalac otkrila je da su ona i njen bivši suprug Danilo Ikodinović učestvovali u grupnoj tuči koja se desila u poznatom klubu. Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović venčali su se 2006. godine, prvo u Crkvi svetog Nikola u Sremskim Karlovcima, a potom su obavili i građansko venčanje u prisustvu najbližih.

Venčanje Nataše i Danila: 

Nataša Bekvalac na venčanju sa Danilom Ikodinovićem Foto: Printscreen

Razveli su se 2011, posle pet godina zajedničkog života, a zbog ćerke Hane ostali su u prijateljskim odnosima.

Gostujući u podkastu ''Tetke'' Nataša Bekvalac prisetila se tuče u kojoj su učestvovali ona i Dača.

- Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani. Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njena i mi smo se svi pobili. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt - prisetila se pevačica. 

Iako iza sebe ima tri braka okončana razvodom Nataša Bekvalac ne krije da je Danilo jedini bivši kome bi se vratila.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsSMUVAO KAJU OSTOJIĆ, PA ZAVOLEO MUŠKARCE! U rijalitiju ludeo za pevačicom, otišao u London i našao muža! Evo gde je danas maneken iz spota Nataše Bekvalac
screenshot-2.jpg
Stars"OROBILA SAM ORMAN ELENE KARAMAN" Nataša Bekvalac otkrila tajnu iz mladosti, priznala da je nosila stvari od dizajnerke
Elena Karaman Nataša Bekvalac
Stars"GODINAMA IDEM NA TERAPIJE" Ispovest Nataše Bekvalac: Potrebne su jače doze nečega da bi ih lečila
natasa.jpg
StarsNATAŠA BEKVALAC ŽELI OVOG POZNATOG MOMKA ZA ZETA! Kod glumca joj se jako sviđa jedna stvar, a evo da li ga Hana poznaje