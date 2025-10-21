Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović odlučila je da na svoje ime upiše još jednu nekretninu, a kako kažu njeni prijatelji ova promena joj je i te kako potrebna. Pavlovićeva navodno kupuje nekretninu u Grčku, tačnije u Atinu gde je već videla stan od 500.000 evra. Kako prenose mediji, njen plan je da sledeće godine njena nova adresa bude u četvrti Kolonaki u prestonici Grčke.

Dopao joj se trosoban stan

- Milica je dugo planirala da kupi apartman u Grčkoj, ali uvek su joj pare odlazile na drugu stranu. Sve je ulagala u skupe pesme i spotove, a sada je odlučila da definitivno kupi sebi novi dom, i to u Atini! Svi smo bili iznenađeni kad nam je to rekla, jer je veoma vezana za Beograd... Ubeđivali smo je da odustane, ali ona šta zacrta to mora i da ostvari - kaže izvor blizak pevačici i dodaje da je Pavlovićeva pronašla trosoban stan.

- Angažovala je agente, koji su joj ponudili trosoban stan u luksuznoj četvrti Kolonaki, pa nije ni čudo što će morati da za svoj novi dom izdvoji pola miliona evra. Nije dugo razmišljala, već sledeće nedelje putuje u Atinu kako bi dala kaparu! Presrećna je i puna pozitivne energije. Stalno govori da joj je potrebna promena, ali niko od nas nije očekivao ovako drastičan potez.

U odabiru stana Milici pomaže i grčki muzičar Konstantinos Argiros, koji ju je povezao s agencijom.

- Milica ima mnogo prijatelja u Grčkoj, a baš u Atini živi njen prijatelj Konstantinos Argiros. On i njegova supruga su joj pronašli odlične agente za nekretnine. Milica će biti njihova gošća dok i sama ne postane vlasnica stana u Grčkoj - priča sagovornik i dodaje da će Pavlovićeva u Atini snimati nove pesme.

Stan na Novom Beogradu od 300.000 evra

Pavlovićeva već ima stan na Novom Beogradu, ali ne planira da ga proda.

- Milica je pre nekoliko godina za 300.000 evra kupila stan u luksuznom novobeogradskom naselju. Iako će više vremena ubuduće provoditi u Atini, ne planira da proda stan u Beogradu jer će zbog karijere često biti i ovde. Pored toga, ima i kuću u Gonjem Bunibrodu, koju je renovirala, ali u poslednje vreme ne stiže tamo da odlazi zbog brojnih poslovnih obaveza - završava priču izvor.