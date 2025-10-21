DRAGANA MIRKOVIĆ SLAVILA U ZAMKU ROĐENJE UNUKE! Pevačica ne skida osmeh sa lica, a majica koju je obukla oduševila sve (FOTO)
Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković postala je baka preslatke devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Ksenija.
Mirkovićeva je slavila dolazak na svet princeze u velelepnom zamaku Ebenfurt. Pevačica se oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je podelila svoju radost sa fanovima.
"Kakav dan je za mene! Kakva radost! Imam jop jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijina baka", napisala je Mirkovićeva.
Potom je podelila i fotografiju u posebnom autfitu. Naime, obukla je majicu na kojoj je pisalo da je "naponosnija baka na svetu".
"Hvala, dragi mojim, na čestitkama, najlepšim željama i predivnim rečima", zahvalila se Dragana svima koji su joj čestitali na novoj "tituli".
Stigla princeza
Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju.
Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.
Jedva čekala da postane baka
Podsetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti „najlepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mere“.
„Zamišljam taj trenutak i već osećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje“, govorila je tada Dragana – a danas se ta želja ispunila.