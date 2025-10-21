Slušaj vest

Mirkovićeva je slavila dolazak na svet princeze u velelepnom zamaku Ebenfurt. Pevačica se oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je podelila svoju radost sa fanovima.

"Kakav dan je za mene! Kakva radost! Imam jop jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijina baka", napisala je Mirkovićeva.

Dragana Mirković postala baka Foto: Printscreen/Instagram

Potom je podelila i fotografiju u posebnom autfitu. Naime, obukla je majicu na kojoj je pisalo da je "naponosnija baka na svetu".

"Hvala, dragi mojim, na čestitkama, najlepšim željama i predivnim rečima", zahvalila se Dragana svima koji su joj čestitali na novoj "tituli".

Dragana Mirković nosi majicu najponosnija baka na svetu Foto: Printscreen/Instagram

Stigla princeza

Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju.

Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.

Jedva čekala da postane baka

Podsetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti „najlepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mere“.