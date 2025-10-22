Slušaj vest

Srpska glumica Nina Seničar svoj dom svila je sa glumcem Džej Elisom sa kojim ima dvoje dece. Pored ćerke Nore Grejs koju su dobili 2019. godine, glumica je pre 12 meseci dobila i sina Nooma.

Palata

Njihov dom američki mediji procenili su na neverovatnih od 4,5 miliona evra. Sve je uređeno po ukusu lepe glumice i voditeljke Nine. Kako navode američki mediji, ova vila je izgrađena 1919. godine, ali je nedavno renovirana, te sada odiše lukduzom hotela sa pet zvezdica.

Prema opisu, ova rezidencija ima tri spavaće sobe i jednak broj kupatila, raspoređenih na dva sprata.

Ulaz u ovu "palatu" kako je mnogi nazivaju obeležava dvorsko predvorje, koje ne odskače od luksuza ostatka dela doma.

1/10 Vidi galeriju NINA SENIČAR ŽIVI HOLIVUDSKI SAN Zavirite u LUKS VILU srpske glumice i Džeja Elisa vrednu 4,5 MILIONA $! KUĆNI BIOSKOP, BAZEN... Foto: Profimedia

Bioskop na otvorenom

Fasada je obložena drvetom, ispred kuće je bazen, kao i bračni krevet na tremu. Posebno je zanimljiv bioskop na otvorenom, i to što je kuća skrivena iza zelenila i visoke žive ograde.

1/8 Vidi galeriju Nina Seničar sa suprugom Foto: AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Na prvom spratu su formalna dnevna soba i trpezarija, kao i kuhinja u kojoj dominira mermer, sa kuhinjskim ostrvom i vrhunskim kuhinjskim uređajima; tu je čak i soba za bilijar, dok su sve tri spavaće sobe na spratu.

Nina gradi internacionalnu karijeru. Iako joj je dom u Los Anđelesu, Nina vredno radi i u Srbiji.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: