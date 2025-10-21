Slušaj vest

Mira Škorić je jednom prilikom ispričala da ju je voditelj Žika Jakšić muvao.

Naime, pred snimanje emisije "Nikad nije kasno", Mira Škorić je tako jednom prilikom otkrila da je Žika Jakšić pokušao da osvoji njeno srce.

"Voli da je okružen lepim ženama"

- Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu "Ritam srca". On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat - ispričala je.

S obzriom na to da se ni o Mirinom ljubavnom životu ništa ne zna, ona je pre koju godinu rekla:

- Bila je jedna takmičarka, sestra moja iste sudbine koja je rekla da je probala, videla da ne znam i nije htela dalje (smeh). Ne, nije se desio pravi. Ja sam slobodna ptica, ali nikad nije kasno. Može da se desi ljubav u sedmoj, osmoj deceniji, bitno je da bude prava, čista, bez interesa - otkrila je pevačica.

Žika Jakšić bio u braku sa voditeljkom

Inače, Žika Jakšić je bio u braku sa Dajanom Paunović sa kojom je dobio sina. Njih dvoje su nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima.

Pre dva meseca je Žika Jakšić imao moždani udar, a Dajana je sada na svom Instagram profilu objavila sliku iz porodičnog doma na kojoj vidimo kako Žika grli sina i ne skida osmeh.

Žika je nedavno otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

