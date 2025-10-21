Slušaj vest

Dragica Radosavljević Cakana jednom prilikom je otvorila vrata svoje oaze mira. Ona živi u Sremčici u kući koja im je nekada bila vikendica, a poslednjih godina stalno mesto stanovanja.

U prirodi, 15-ak minuta udaljenoj od grada, Cakana tvrdi da je pronašla mir, što u stanu na Vračaru kod Hrama Svetog Save nije mogla da ima. Često u dvorištu luksuzne vile gosti prijatelje, ćerku Maju sa suprugom i decom i ne krije da je zadovoljna životom koji je tu skrojila.

Oaza mira

Ustaje pre zore, voli da skuva kafu, sedi u bašti, u kojoj je posadila bambus i sluša ptice. Tvrdi da ima divan komšiluk, uz čiju saglasnost je uspela da od državnih ustanova izdejstvuje ulično osvetljenje, asfalt u ulici, kao i kontejnere.

Uskoro planira da iza kuće prokopa bazen, čemu će se najviše obradobati njeni i suprugovi unuci i unuke.

Pevačica je svojevremeno otkrila je koje još promene na kući planira da sprovede u delo, koji deo dvorišta joj je posebno drag, da li ga sama održava i šta jedino zamera meštanima Sremčice.

"Nebojša i ja volimo društvo"

- Ovo su stvarno pravi vreli letnji dani. Kad sam kod kuće, visim ovde u dvorištu. Malo se brčnem u džakuziju sa ovim hidromasažerima, malo sedim sa svojom unukom na terasi, malo ležim na ležaljkama, malo telefoniram. Dvorište je, inače, trenutno u fazi sređivanja. Pravimo stakleni produžetak dnevnog boravka, a pošto je već veoma toplo, iznećemo uskoro gazebo i suncobrane. U planu je i bazen da napravimo. Inače, dvorište je stvarno lepo. Nije to nešto veliko, deset ari, ali pošto sam van grada, svi vole ovde da dođu. Nebojša i ja volimo društvo, pa pravimo često roštilj. Stavimo ćebad i jastuke po dvorištu, sedimo, uživamo, prskamo se malo crevima. Imamo tu tuš, pa se tuširamo - pričala je ona za medije.

Ona u svom kutku ima kamin, u dnevnoj sobi je i klavir, kao i velika ugaona garnitura, dok je cela soba u staklu.

S druge strane, kuhinja je mala, ali taman koliko treba.

