BOTANIČKA BAŠTA U DVORIŠTU BRANKE NEVISTIĆ: Bivša voditeljka sredila dom po svetskim standardima, a ovo je njen omiljeni kutak (FOTO)
Nekadašnja voditeljka Branka Nevistić Grujić, otkako se povukla iz javnog života, živi potpuno drugačijim, smirenijim načinom života koji joj ako je suditi po njenim objavama na društvenim mrežama, i te kako prija.
Nakon povlačenja iz novinarstva i udaje za uspešnog biznismena Branislava Grujića, ona živi ono što mnogi nazivaju bajkom, sa voljenim čovekom obilazi luksuzne svetske destinacije, ali mesto na kojem najviše voli da provodi vreme i gde pronalazi potreban mir ipak je dom Branke Nevistić u Beogradu.
Malo čudo prirode
Daleko od očiju javnosti, u okruženju koje oduzima dah, Branka i Branislav svili su svoje gnezdo, a pravo malo čudo prirode krije se u njihovom dvorištu.
Dom Branke Nevistić, uređen je sa puno ljubavi i truda, a dvorište je toliko lepo da ga mnogi nazivaju najlepšim u našoj prestonici.
Rapsodija boja, raznovrsno cveće i raskošno zelenilo, zajedno sa prostranošću, čine ovo mesto pravom oazom za uživanje, čitanje ili najjednostavnije - odmor.
Na tremu s kojeg se pruža očaravajući pogled ka dvorištu nalazi se komforna garnitura, idealna za porodična okupljanja, a da Branka posvećeno vodi računa o svakom cvetu i listu govori nam i najnovija objava na njenom Instagramu.
Trud Branke i njenog voljenog jasno se vidi, dvorište je savršeno uređeno, sa pod konac pokošenim travnjakom, vodopadima svetlosti kroz mlazove vode, a vrt prosto buja sa raskošnim crvenim ružama koje se penju uz zidove. Jasno je koji je omiljeni kutak voditeljke.
Njihovo dvorište idealno je i za proslave, a jednom prilikom Branka je pokazala i kako njen suprug proslavlja rođendan, uz divnu atmosferu i prelepu tortu.
- Branislav je sreća moga života, moj princ na belom konju, ljubav mog života - rekla je Branka koja savakog dana neguje uživa u ljubavi i pažnji svog supruga.
