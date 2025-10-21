Slušaj vest

Nekadašnja voditeljka Branka Nevistić Grujić, otkako se povukla iz javnog života, živi potpuno drugačijim, smirenijim načinom života koji joj ako je suditi po njenim objavama na društvenim mrežama, i te kako prija.

Nakon povlačenja iz novinarstva i udaje za uspešnog biznismena Branislava Grujića, ona živi ono što mnogi nazivaju bajkom, sa voljenim čovekom obilazi luksuzne svetske destinacije, ali mesto na kojem najviše voli da provodi vreme i gde pronalazi potreban mir ipak je dom Branke Nevistić u Beogradu.

Malo čudo prirode

Daleko od očiju javnosti, u okruženju koje oduzima dah, Branka i Branislav svili su svoje gnezdo, a pravo malo čudo prirode krije se u njihovom dvorištu.

dragana-udovicic-01-dragana-udovicic.jpg
Foto: Dragana Udovičić

Dom Branke Nevistić, uređen je sa puno ljubavi i truda, a dvorište je toliko lepo da ga mnogi nazivaju najlepšim u našoj prestonici.

Rapsodija boja, raznovrsno cveće i raskošno zelenilo, zajedno sa prostranošću, čine ovo mesto pravom oazom za uživanje, čitanje ili najjednostavnije - odmor.

Na tremu s kojeg se pruža očaravajući pogled ka dvorištu nalazi se komforna garnitura, idealna za porodična okupljanja, a da Branka posvećeno vodi računa o svakom cvetu i listu govori nam i najnovija objava na njenom Instagramu.

Dom Branke Nevistić Foto: Printscreen/Instagram

 Trud Branke i njenog voljenog jasno se vidi, dvorište je savršeno uređeno, sa pod konac pokošenim travnjakom, vodopadima svetlosti kroz mlazove vode, a vrt prosto buja sa raskošnim crvenim ružama koje se penju uz zidove. Jasno je koji je omiljeni kutak voditeljke.

Njihovo dvorište idealno je i za proslave, a jednom prilikom Branka je pokazala i kako njen suprug proslavlja rođendan, uz divnu atmosferu i prelepu tortu.

- Branislav je sreća moga života, moj princ na belom konju, ljubav mog života - rekla je Branka koja savakog dana neguje uživa u ljubavi i pažnji svog supruga.

Kurir/Story

