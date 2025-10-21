Slušaj vest

Bogoljub Karić ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta tokom ležerne šetnje centrom Beograda.

Neočekivana scena dogodila se juče u srcu prestonice u Knez Mihailovoj ulici kada su ga trojica mladića iz Rusije prepoznala i zamolila za fotografiju, na šta je Karić srdačno pristao, ali usledilo je iznenađenje.

Ovekovečili trenutak

Roman Dobrynin, Daniil Turnis i Ivan Mitrović sa Bogoljubom Karićem Foto: Privatna arhiva

Prema rečima očevidaca, nakon fotografisanja, Karić je iz džepa izvadio novčanik i momcima uručio novčanicu od 50 evra.

Rekao im je: "Za rakiju večeras! Hvala što ste me prepoznali", prepričava jedan prolaznik koji se našao na licu mesta.

Mladići Roman, Danil i Ivan, prema svedočenju prisutnih, bili su zbunjeni, ali i oduševljeni gestom, te su se nekoliko puta zahvalili Kariću i uručili mu snimak koji su napravili.

Široke ruke

Šmekerski potez biznismena i nekadašnjeg političara komentarisali su i snimali sugrađani koji su se tom prilikom zadesili na licu mesta.

Bogoljub Karić, koji se poslednjih godina ređe pojavljuje u javnosti, još jednom je pokazao da zna kako da ostane u centru pažnje makar i tokom obične šetnje.

I momci su imali samo reči hvale za Bogoljuba. Oni fotografišu polaznike i turiste u našem gradu čije fotografije izlaze u crno-belom formatu kao u nekadašjim novinama.