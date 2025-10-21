Slušaj vest

Silvija Đogani, ćerka densera Đoleta Đoganija i Slađe Dalibašić, u intervjuu je otkrila je da joj novca nikad nije manjkalo, jer su roditelji priuštili sve, ali da je to nije promenilo.

"Nikada nisam bila uobražena"

-Nikada mi novac nije bio važan, ali istina je da lepo živim. Mama mi u mojim tinejdžerskim danima davala da vozim sve njene automobile. Ne postoji auto koji nisam vozila, to su bili skupi i brzi automobili od 200.000 – 300.000 evra, a i više. Imala sam glisere, jahte, ali nikada nisam bila uobražena– rekla je Silvija i dodala:

Silvija Đogani, Đole Đogani, Slađa Delibašić Foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

–Definitivno sve ide iz porodice, jako je važno kako neko vaspitava svoje dete i da ga uči pravim vrednostima, mislim da je to ključno. Eto, sve znam da vozim i nema šta nisam probala, čak sam imala prilike da vidim i budem u kabini aviona, tako da mi ni to nije nešto nepoznato.

"Išla sam iz veze u vezu"

Silvija se dotakla i odnosa sa muškarcima.

-Ceo život sam bila zaljubljena, išla sam iz veze u vezu, a ovo je prva godina da sam sama i da sam srećna što sam sama - rekla je pa nastavila:

- Odlučila sam da mnogo više radim na sebi i srećna sam što nemam partnera. Naravno bivših uvek ima, oni se javljaju uvek. Ne postoji bivši koji mi se nije javio, a što se njih tiče stvarno nisam za to da žena treba da se vraća na nešto staro, jer da je trebalo da uspe, uspelo bi. Apsolutno nisam za to da se treba vraćati bivšim ljubavima – istakla je Đoganijeva.

Kurir/Grand