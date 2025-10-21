Slušaj vest

Voditeljka Rada Radenović je govorila o svom privatnom životu, sinu, poslovnom angažmanu i tome koliko se zapravo promenila i kako izgleda njen život van kamere.

Rada u petoj deceniji uživa u životu, karijeri i svemu što joj život servira.

Privatnost čuva za sebe

- Smatram da je moje slobodno vreme, slobodno vreme i da ga ja isključivo organizujem i posvećujem ljudima koje volim. Stvarno mislim da je to moja stvar i trudila sam se da to moje slobodno vreme zadržim što je više moguće za sebe, a ono što je javno - koliko vam se dam toliko me imate. Ja sam iz onog analognog vremena, kada nije bilo lako doći i stati... sad zvučim kao Lepa Lukić i ove pevačice iz one stare garde, kada kažu: “U moje vreme si morao da znaš da otpevaš unazad i unapred” - rekla je Rada i dodala:

Nije bilo lako

- Stvarno nije bilo lako, tih 90-ih si imao tri televizijske stanice, jako sužen televizijski medijski prostor, nije baš svako mogao da se pojavi i bude interesantan, lep mami. U današnje vreme je normalna potreba u internet digitalnom svetu gde se svako snima, svako ima svoj mali prostor da prikažu sebe. Ljudi imaju potrebu da budu vidljivi. U naše vreme, ljudi nisu imali svest, danas 90% rijaliti učesnika koji se prijavljuje im je motivacija “želim da budem poznat”.

U naše vreme nisi imao tu vrstu popularnosti kao primarni motiv da se baviš tim poslom. Sada su se motivi promenili, sad svako ima želju da bude poznat. Jedno je biti poznat, drugo priznat, a treće biti prepoznatljiv. Ja ih zovem “s***i anonimusi”, a to su oni što se kao muvaju i nameću sebe kao zvezdu, njima je dovoljno da budu prepoznatljivi, a meni je uvek bilo bitno da budem priznata od publike, okoline, profesionalno, privatno. Nije samo privući pažnju, nego i zadržati pažnju, a godine bivstvovanja na sceni znači da si prihvaćen i to me najviše raduje.

Fizički izgled

Na račun njenog izgleda se nižu samo komplimenti, a na konstataciju da se “godinama unazad ne menja”, ona se zahvalila, ističući da iako gazi petu deceniju i bavi se javnim poslom, na sebi ništa nije radila, te da ni kod kozmetičara ne stiže da ode.

- Ne idem kod kozmetičara, trebalo bi da počnem da se bavim sobom. Ne stižem da odem ni na tretman lica. Nekome se dopadam, nekome ne, ukusi su različiti. Danas dobijam komentare “nisi se promenila”, to je stvar genetike, ni za to nisam zaslužna - kaže ona, dodajući da jedino što je promenila na sebi su naočare, koje odnedavno nosi:

- Nedavno sam oslepela, kad kažem oslepela, bukvalno sam oćoravila, ja ne vidim. Do skoro sam imala oko sokolovo, i odem u jednu radnju i čitam deklaraciju koja je nalepljena pozadi na šamponu i vidim da ne vidim ništa. Uplašila sam se. Odatle produžim u optiku i odmah dobijem naočare +0,75. Na blizu bukvalno ne vidim ništa. Nemam nijednu sedu, a imam 46 godina, to je genetika. Ja ne moram da se farbam, farbam se da bih osvežila boju.

Borba sa kilogramima

Poznato TV lice, ne krije da je nabacila koji kilogram više, ali ističe da će i to vremenom korigovati.

- Nisam na dijeti, imam neki višak kilograma, koji će otići kako je došao, prirodno, spontano, preko noći. U koroni sam se ugojila, nigde se nismo kretali, mom sinu koji je tada bio sa mnom, sada je već kod oca godinu i po dana, ja sam kao majka spremala, razvlačila testa, kuvala, neću da moje dete jede po restoranima. Kuvam za dete koje je u razvoju, doručak, ručak, večeru. Dete pojede dva parčeta gibanice, ja ostatak da se ne baci, nisam izelica neka, ali tu u koroni se upropastim, da li od stresa, cele situacije koja nas je lomila, pretvorim se u neku čudnu ženu koju nisam ni prepoznavala u ogledalu.

Tu stres, pubertet, on popustio u školi, kasni na časove, mangupira se, ja se nerviram oko toga. Treba da bude sa tatom u tom nekom razvojnom periodu, da ima očinsku figuru, autoritet. Sad je dole, ja sam se vratila poslu, sebi, sve će doći na svoje mesto. Ne opterećujem se ni sa čim u životu - ističe Rada.

"Nisam rodila dete nikakvom oženjenom biznismenu"

Voditeljka nam je otkrila i koji joj je medijski naslov najviše zasmetao.

- Rodila dete oženjenom crnogorskom biznismenu - rekla je ona kao iz topa, a potom pojasnila zbog čega joj baš on smeta:

- Nit je biznismen, niti je oženjen, ali je Crnogorac. Rodila sam dete, da, Crnogorcu da, ali ne oženjenom i ne biznismenu.

