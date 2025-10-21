Slušaj vest

Voditeljka Snežana Dakić bila je udata za biznismena Vladimira Mikića sa kojim ima ćerku Lauru, a od kog se pre oko deceniju razvela zbog, kako tvrdi, prevare.

O privatnom životu Snežane Dakić vrlo malo se zna, jer voditeljka izbegava da o tome govori za medije, pre svega kako bi zaštitila privatnost i obezbedila sigurno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.

Bolan razvod

Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.

Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo.

Paparaci su ga svojevremeno nekoliko puta uslikali u noćnom provodu sa dvadesetak godina mlađom Jovanom Miljković. Kako bi izbegla medijsku pažnju Snežana je sa ćerkom otišla u Crnu Goru i nije davala izjave na tu temu.

Visoka alimentacija

Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli. Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara.

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.

