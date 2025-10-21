Slušaj vest

Suprug Tee Tairović Ivan Vardaj postao je zanimljiv medijima nakon što su on i pevačica izgovorili sudbonosno "da" pre nekoliko meseci.

Tea Tairović sa suprugom na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića Foto: Nemanja Nikolić

S vremena na vreme u javnost isplivavaju Ivanovi rani radovi, pa je tako otkriveno da nakon serije "Tajne vinove loze" on glumi i u novoj, drugoj sezoni serije "Crna svadba".

Foto: Printscreen

Kao i prošlog puta, i sada se našao u ulozi statiste, glumi nasilnika u tuči i svađa se s Nikolom Kojom, kome upućuje nekoliko pogrdnih reči.

On je sarađivao i sa čak tri popularne pevačice i glumio u njihovim spotovima. Ivan je bio u spotu za duetsku pesmu Andreane Čekić i Aleksandre Mladenović, ali i kod Breskvice, s tim da mu se tu lik ne vidi najjasnije.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Vardaj se pored svoje glumačke karijere pojavljivao i kao obezbeđenje nekim poznatim ličnostima, a pre nego što je postao Tein suprug, bio je njeno obezbeđenje. Ivan se ne eksponira javno, osim povremenih angažmana u medijskim projektima. Tea i Ivan deluju veoma zaljubljeno, a pevačica, iako retko priča o privatnom životu, priznala je da joj je suprug velika podrška u karijeri.

Foto: Printscreen

Kurir.rs

Tea Tairović stigla na nastup: