DEA I MLADEN PRVI PUT ZAJEDNO PRED KAMERAMA POSLE RASKIDA: Tenzija u studiju Pinka, bivši ljubavni par na visini zadatka
Bivši partneri, ali sadašnje kolege Dea Đurđević i Mladen Mijatović danas su se prvi put javno sreli u emisiji koju je ona vodila sa Predragom Sarapom.
Zajedno ispred kamera
Mladen Mijatović bio je gost jutarnjeg programa kada je govorio o teškim temama koje su se dogodile pre nekoliko dana. Dea ga je nekoliko puta prekinula novinarskim pitanjima, a na neke od njih je Mijatović i odgovorio.
Voditeljka je sa osmehom na licu vodila emisiju, strogo profesionalno i bez bilo kakvih poreškoća.
Raskid nakon skoro 10 godina ljubavi
Dea Đurđević je nakon kraha veze sa kolegom progovorila o njihovom odnosu.
- Mladen i ja smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. I sada komuniciramo, doduše Mladen živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro - rekla je voditeljka, pa dodala:
- Da je trebalo da imamo decu, verovatno bi nam Bog namestio, kao što je sad namestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tela, možeš i ostalog - ispričala je Dea ranije za Večernje novosti.
Zajedno mnogo prošli
Voditeljka Dea Đurđević i njen partner Mladen Mijatović koji su važili za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni su raskinuli.
Naime, Dea je u više navrata govorila o tome kako se upoznala sa Mladenom, te je objasnila da su vezu započeli slučajno.
- Smuvali smo se slučajno. Slučajno, što se mene tiče. Znamo se dve godine pre nego što smo počeli da se zabavljamo. Radili smo zajedno, doduše ja sam više radila u Jutarnjem kao reporter. Mladenu je večito bila potrebna kamera i to moja - rekla je svojevremeno Đurđevićka u emisiji "Ami g šou", dodavši da je morala da otkazuje snimanja zbog Mladen.
Takođe, njih dvoje su neretko bili zajedno na raznim terenima, pa su mnogo vremena provodili jedno pored drugog.
- I uvek bude kad smo na terenima: "Ostani ti zajedno sa Mijatovićem, pa ćete se zajedno vratiti u zgradu, nama su potrebni kapaciteti". I to je tako trajalo dve godine, a plavuša nije skapirala o čemu se radi - završila je priču Dea kroz smeh, a mnogima je bilo jasno da je Mladen odavno želeo da joj se približi.
Mijatović je bio uz nju kada je doživela tešku nezgodu, ali i Dea uz njega dok je radio van granica Srbije, nažalost, ljubav nije opstala.
