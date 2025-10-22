Slušaj vest

Silvija Nedeljković, nakon 13 godina medijske ilegale, nedavno je posetila Kurir televiziju. Nekadašnja finalistkinja "Zvezda Granda", kasnije i voditeljka ovog takmičenja, 2011. godine je rešila da se povuče sa scene, i to u jeku popularnosti.

Udala se za nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Sašu Stamenkovića, preselila se u Azerbejdžan, odakle se vratila u Srbiju.

Napustila estradu

Sada je odgovorila na sva pitanja i otkrila čemu se posvetila nakon napuštanja estrade, da li planira da se vrati na scenu, a pričala je i o borbi za potomstvo.

- Bila sam jako mlada i nisam imala planove. Pojavila sam se na televiziji i to je to. Za "Zvezde Granda" se nisam sama prijavila, čudan jedan put, nisam imala ambicije da budem Lepa Brena. Da li sam znala da ću prestati da se bavim pevanjem, nisam, međutim, desio se život i samo sam se prepustila tome, kaže na početku razgovora Silvija.

Foto: Printscreen

Odrekla si se karijere zbog ljubavi, da li bi to opet uradila?

- Jako je teško naći pravog partnera. Imala sam tu sreću da imam čoveka koji odgovara svim mojim parametrima. Izabrala sam da stvaram porodicu i smatram da nisam pogrešila. Isto bih opet uradila.

Nije te bilo u medijima čak 13 godina. Šta se dešavalo za sve ovo vreme?

Foto: Privatna Arhiva

- Živeli smo nomadski život. Najveći deo vremena smo proveli u Bahuu i lepo je da se promeni sredina, a opet teško je kad se vratiš. Mnogo se sve promenilo ovde za sve te godine. Kad smo došli iz Kazahstana, bilo je teško da se prilagodim, iako sam ja često bila na vezi sa porodicom i prijateljima. Kad smo se skućili ovde, malo sam bila šokirana i teško mi je bilo da se prilagodim. Moram da priznam da mi je sve bilo mnogo teže što smo se vratili u Čačak, a ne u Beograd. Tamo je tek drugačija sredina i međuljudski odnosi. Držala sam i jednu super dečju igraonicu ovde u Beogradu, u kojoj sam htela da decu naučim pevanju i glumi, bila je to lepa ideja, ali se desila korona i moralo je da se zatvori.

Čuješ li se s nekim iz tvoje generacije?

- S vremena na vreme se čujem sa nekim. Nedavno sam se videla sa Dinčom, sa Dušanom Svilarom se čujem i mnogo mi je drago što je ostvario svoje snove da bude operski pevač i radi u pozorištu. On mi je mezimče. S Banetom Mojićevićem se vidim, jer je i on iz Čačka. Žao mi je što se sa Radom ne čujem, ali žena radi kao dragstor.

Foto: Printscreen

Da li te ljudi prepoznaju?

- Dešava se, lepo je to što me ljudi nisu zaboravili. Ostavila sam lep utisak, ne pamte me po aferama i skandalima. Ali najlepše mi je što to prepoznavanje ide od starijih ljudi. Ako te bakice ne vole, džaba si ti na televiziji ili u takmičenju. Deca me slabo znaju, ali se desi i to. To su oni mlađi koji su u ono vreme sekli vene na Milana Stankovića.

Odjednom si se pojavila na Tiktoku, kako si ti odlučila, da li to znači da se vraćaš na scenu?

- Ma ne. To sam instalirala zbog hrane. Mnogo volim da kuvam, ja sam žena dom. Otvorila sam profil da skupljam recepte, samo mi je to i izlazilo. I, eto, imala sam neke privatne snimke na kojima pevam, to kad me nagovore u društvu pa snimaju, i to sam podelila, ali sam zaključala. Moj suprug mi je tada rekao: "Ajde, bre, pevaj, stavljaj nešto, zezaj se." I tako sam krenula. Onda su to mediji videli, izašlo je po portalima i meni krenu pratioci kao ludi. Nisam htela da se to mnogo pročuje, tada mi je bio i težak period u životu, bila sam se ugojila, hormoni... Ali presečem i kao ma hajde, i eto desilo se šta se desilo i traje. Ima i ludaka. Jedan je hteo da bude moj šugar dedi, jedan je toliko bio naporan da sam morala da ga blokiram. Teško je to, gde meni, ženi koja dolazi iz mira, meni to smeta.

A zašto toliko izbegavaš povratak?

- Volim da čistim, perem, kuvam (smeh). To mi je mnogo bolje nego da pevam. Žena sam dom. Imam viši cilj. Zaista želim da se ostvarim kao majka, to mi je najbitnije. Suprug i ja vodimo dugogodišnju borbu. Imamo mnogo vantelesnih iza sebe i nećemo odustati od toga. Na kraju krajeva, ako nam ne uspe, usvojićemo dete. Samo mi je žao što je po tom pitanju javnost vrlo zatucana.

