Slušaj vest

Nataša Bekvalac je posle punih devet godina objavila album ,,Mama“ i tom prilikom ga prvi put ekskluzivno predstavila na Radiju S3 gde su joj puštali glasovne poruke njenih prijatelja, koje je ona trebalo da svrsta u kategoriju laž ili istina.

,,Da li je tačno da si jako lenja?“ – glasila je poruka.

- Da, tačno je. Jako sam lenja i bukvalno uvek tražim najkraći put da dođem do rešenja. Nisam neka radnica godine, ali kada se uhvatim nečega, ako se odlučim da radim, to uradim poprilično dobro.

Foto: Promo

,,Da li je tačno da ne pereš zube pred spavanje?“ – bila je druga glasovna poruka, posle koje Nataša nije mogla da se suzdrži od smeha.

- Delimično tačno. Svojim jako bliskim prijateljima sam nekoliko puta ispričala upravo to. I ne samo uveče, nego nekada i ujutru, kada ostanem kod kuće. Prvo napravim kafu i popušim svoju elektronsku cigaretu pre nego što operem zube.