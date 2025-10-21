Nataša Bekvalac otkrila: PONEKAD NE OPEREM ZUBE
Nataša Bekvalac je posle punih devet godina objavila album ,,Mama“ i tom prilikom ga prvi put ekskluzivno predstavila na Radiju S3 gde su joj puštali glasovne poruke njenih prijatelja, koje je ona trebalo da svrsta u kategoriju laž ili istina.
,,Da li je tačno da si jako lenja?“ – glasila je poruka.
- Da, tačno je. Jako sam lenja i bukvalno uvek tražim najkraći put da dođem do rešenja. Nisam neka radnica godine, ali kada se uhvatim nečega, ako se odlučim da radim, to uradim poprilično dobro.
,,Da li je tačno da ne pereš zube pred spavanje?“ – bila je druga glasovna poruka, posle koje Nataša nije mogla da se suzdrži od smeha.
- Delimično tačno. Svojim jako bliskim prijateljima sam nekoliko puta ispričala upravo to. I ne samo uveče, nego nekada i ujutru, kada ostanem kod kuće. Prvo napravim kafu i popušim svoju elektronsku cigaretu pre nego što operem zube.
