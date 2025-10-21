Slušaj vest

Na sceni „Zvezda Granda“ ove sezone zasijala je Jovana Tomić, takmičarka iz Bijeljine, koja je svojim nastupom, pojavom i harizmom osvojila publiku i članove žirija. Njeno ime se već uveliko prepričava u hodnicima najgledanijeg muzičkog takmičenja, a mnogi kažu da je upravo ona najzgodnija zvezda ove sezone.

Najzgodnija u sezoni

Visoka 174 centimetra, sa neverovatno šarmantnim osmehom i energijom koja osvaja na prvi pogled, Jovana je dokaz da se glas i stas savršeno mogu spojiti.

Jovana nije nepoznato lice publici - već je ranije bila deo takmičenja, ali je sada, po sopstvenom priznanju, odlučila da pokaže potpuno novu verziju sebe.

Nakon što je proslavila prolazak u drugi krug, Ana Sević joj je poželela dobrodošlicu i poručila da je srećna što se vratila.

- Jovana, svaka ti čast! Odlično pevaš, ali i zračiš neverovatnim samopouzdanjem i seksipilom. To je jako važno za šoubiznis -rekla je Dara Bubamara u prvom krugu i dodala da joj se posebno dopada način na koji kombinuje scenski nastup i emociju.

Žiri bez daha: „Poslao bih te odmah u finale!“

Oduševljenje Đorđa Davida bilo je više nego očigledno. On je istakao da bi Jovanu odmah poslao u finale da postoji „zlatno dugme“.

Ni Mili nije ostao ravnodušan, pa je već u prva tri takta njenog izvođenja prepoznao ogroman potencijal.

- Jovana ima sve – boju glasa, energiju i scenski nastup. U ovoj sezoni, ona može dogurati daleko– izjavio je Mili.

Foto: Instagram

Ceca ponosna

Pevačica Ceca Ražnatović, čiji je Jovana član tima, nije krila ponos.

– Vidi devojko, ovo je takva promena u odnosu na tvoj prvi put. Radila si na scenskom ponašanju i samopouzdanju, i bila si odlična- rekla je Ceca, dok je Snežana Đurišić dodala da Jovana opravdava natpis iznad sebe- aludirajući na njen upečatljiv izgled i sigurnost na sceni.

Klavir, muzika i emocija

Iako mnogi prvo primete njenu lepotu, Jovana ističe da je muzika njena najveća ljubav. Završila je muzičku srednju školu i godinama svira klavir, koji joj, kako kaže, pomaže da izrazi emocije i dublje razume svaku pesmu koju peva.

–Kada sviram, potpuno se izgubim u muzici. To mi daje snagu i inspiraciju za scenu- otkrila je Jovana.

U slobodno vreme uživa u prirodi i druženju sa prijateljima, ali je muzika, kaže, uvek na prvom mestu. Njeni nastupi su spoj mladalačke energije i profesionalizma, što se i te kako primeti na sceni.

Upornost i šarm kao tajno oružje

Za sebe kaže da je odgovorna, uporna i sigurna u sebe, ali priznaje da poseduje i dozu tvrdoglavosti.

– Ponekad sam tvrdoglava, ali mislim da me baš to gura napred-kroz osmeh ističe Jovana.

Njena kombinacija šarma, talenta i radne etike čini je jednom od najprimetnijih takmičarki ove sezone, a njen nastup mnogi već svrstavaju među najzapamćenije.

Jovana Tomić u Zvezdama Granda Foto: Instagram

Nova zvezda u timu Cece Ražnatović

Jovana se ove godine takmiči u Cecinom timu, a mnogi smatraju da joj je upravo taj izbor doneo dodatno samopouzdanje i podršku da se pokaže u punom sjaju.

Sa svakim novim krugom, publika sve više navija za nju, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju:

„Prelepa, talentovana i harizmatična!“, „Najlepša zvezda Granda do sada!“, „I glas i stas – kombinacija koja osvaja!“

Prirodna lepota i sigurnost

Na sceni deluje potpuno opušteno i sigurno, a njena pojava izaziva brojne reakcije.

S obzirom na to da ima više od metar nogu, kako su duhovito prokomentarisali članovi produkcije, nije čudo što je mnogi nazivaju „najzgodnijom zvezdom Granda 2025“.

Kurir/Grand

