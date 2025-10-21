Slušaj vest

Hrvatski pevač Željko Golik je umro u 64. godini.

Naime, pevač Željko Golik je u mladosti imao tešku nesreću, pa je završio u invalidskim kolicima.

Bavio se muzikom nakon nesreće

On je uprkos nesreći nastavio da se bavi muzikom.

Željko Golik je karijeru započeo 1986. godine te je ostavio značajan trag u žanru tradicionalne i zabavne glazbe.

Neki od njegovih najvećih hitova su pesme “Ne daj ruži da procvjeta”, “Rečka” i “Prsten od zlata”...

Kurir / Telegraf

Ne propustiteStarsMUŽ TEE TAIROVIĆ OPET GLUMI NASILNIKA! Ivan Vardaj statirao i u "Crnoj svadbi 2", mreže se usijale: Evo sa kojim glumcem se pojavljuje u teškoj sceni tuče
Ivan Vardaj Tea Tairović
StarsDA LI JE ONA NAJZGODNIJA UČESNICA ZVEZDE GRANDA?! Kandidatkinja bacila žiri u trans "Poslao bih te odmah u finale..."
Jovana Tomić
StarsNataša Bekvalac otkrila: PONEKAD NE OPEREM ZUBE
Nataša Bekvalac
StarsDEA I MLADEN PRVI PUT ZAJEDNO PRED KAMERAMA POSLE RASKIDA: Tenzija u studiju Pinka, bivši ljubavni par na visini zadatka
Dea Đurđević

 Pogledajte dodatni snimak:

Nataša Bekvalac odresila kesu: Ovde će okupiti estradu na gala promociji albuma Izvor: MONDO/Đorđe Milošević