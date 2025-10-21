Umro Željko Golik
Stars
UMRO ŽELJKO GOLIK! Velika tuga na estradi
Slušaj vest
Hrvatski pevač Željko Golik je umro u 64. godini.
Naime, pevač Željko Golik je u mladosti imao tešku nesreću, pa je završio u invalidskim kolicima.
Bavio se muzikom nakon nesreće
On je uprkos nesreći nastavio da se bavi muzikom.
Željko Golik je karijeru započeo 1986. godine te je ostavio značajan trag u žanru tradicionalne i zabavne glazbe.
Neki od njegovih najvećih hitova su pesme “Ne daj ruži da procvjeta”, “Rečka” i “Prsten od zlata”...
Kurir / Telegraf
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši