"Nebo i zemlja", treći duet u kojem su glasove ukrstili Anđela Ignjatović Breskvica i Miloš Stojković Henny, ugledao je svetlost dana i posle samo nekoliko minuta već je pokrenuo čitavu lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama!

Ovim duetom Breskvica i Henny kompletirali su planiranu trilogiju, nakon neverovatnih uspeha prvog dueta "Sava i Dunav", a zatim i drugog "Ko to tamo?".

Kako ljudi pišu na različitim platformama - od Jutjuba, Instagrama, Iksa i ostalih mreža, ova pesma je nešto što im je "bilo potrebno" i da "nosi neku magiju u sebi".

"Zašto suze imam dok slušam ovo?", "Svaka čast, ljudi, ozbiljno lepa pesma", "Naježila sam se, vas dvoje čuda pravite", "Koliko je dobra pesma, ovo nam je bilo potrebno, čista emocija", samo su neki od stotina komentara.

O uspehu njihovih dosadašnjih pesama govori i broj pregleda - "Sava i Dunav" imaju više od 94 miliona pregleda, dok "Ko to tamo" ima skoro 45 miliona!

Sudeći po ovim brojkama i reakcijama na pesmu "Nebo i zemlja" čini se da mladi izvođači u rukama ponovo imaju hit.

Kurir.rs