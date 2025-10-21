Slušaj vest

Ekipa Kurira našla se na licu mesta gde je Nataša Bekvalac premijerno predstavila svoj novi album "Mama", a prizor nas je ostavio bez daha!

Cela atmosfera delovala je kao da smo zakoračili na luksuzno venčanje – svuda oko nas bili su baloni, pažljivo birani detalji, i dekoracija koja oduzima dah. Dominirala je bela boja, dok su stolovi bili dekorisani u crnoj eleganciji, što je dalo notu glamura i misterije.

1/8 Vidi galeriju Ekipa Kurira našla se na licu mesta gde je Nataša Bekvalac premijerno predstavila svoj novi spot za album "Mama", a prizor nas je ostavio bez daha! Foto: Boba Nikolić

Nataša je, kao i uvek, pokazala zašto je jedna od najvećih pop zvezda na ovim prostorima.

Otvorila dušu o bolnim temama

Podsetimo, Nataša se nikad nije libila da govori o temama koje mnogi izbegavaju. Tri braka okončana razvodom ostavila su posledice na njeno mentalno zdravlje, zbog čega je odlučila da potraži stručnu pomoć.

Depresiju, kako sama istakla, nije lečila šopingom, a terapije kod psihologa pomogle su joj da se izdigne iz brojnih teških situacija.

- Moje depresije su nelečive šopingom, potrebne su jače doze nečega da bi ih lečila. Ne znam da li ćete mi verovati, ali ja stvarno pričam istinu. Mene šoping ne zanima, sem stvari vezane za kuću i nameštaj. Te žene koje se tresu na "Chanel", e tako se ja tresem na fotelju - priznaje pevačica za Blic.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Saša Milutinović

Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o teškim periodima i važnosti brige o mentalnom zdravlju.

- U Srbiji je psihoterapija tabu-tema, ali ja pripadam civilizovanom delu Srbije, gde je to stvar lične higijene. Kao što se kupate, tako treba da vodite računa i o svom mentalnom zdravlju. Godinama idem na terapije, ja sam žena iz javnog posla, gde vladaju razni pritisci, a ja planiram da još dugo ostanem zdrava - zaključila je.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: