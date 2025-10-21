Slušaj vest

Dok u domu estradne zvezde Dragane Mirković vlada neizmerna radost jer je postala baka, njen bivši suprug Toni Bijelić ostao je nem na svojim društvenim mrežama. Ni reč, ni znak, ni čestitka.

Iako je poznat po tome da gotovo svakodnevno objavljuje fotografije na društvenim mrežama, ovog puta nije objavio ni reč povodom rođenja svoje prve unuke, male Ksenije, ćerkice njihovog sina Marka i snaje Melani.

Dragana Mirković nastupila na Youth festu Foto: Nemanja Nikolić

Kako prenose domaći mediji, odnosi između Tonija i njegovog sina već duže vreme nisu dobri, a Toni mu prema tvrdnjama izvora nikada nije oprostio to što je Marko stao na stranu majke.

- Zbog narušenih odnosa Toni nije prisustvovao na naslednikovom venčanju. Bio ni na njegovom venčanju niti mu je čestitao, a od tada sin i otac navodno ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz - tvrdi naš izvor.

"Ne čuju se već dugo"

S druge strane, Dragana se nije libila da pokaže emocije, te ne krije ponos i sreću zbog malene Ksenije. Na društvenim mrežama juče je neprekidno objavljiva vesti o rođenju svoje unuke i emotivno poručila bliskima da joj se ostvarila najveća životna želja da postane baka.

- Marko i Toni nisu ni u strogom kontaktu, ne čuju se već dugo, ali nema sumnje da će već narušene odnose dodatno narušiti to što sinu nije čestitao rođenje ćerkice. Tužno je kada otac i sin ne govore, a pogotovo kada ne govore u najradosnijim momentima. Iako Dragana krije da njen naslednik ne govori sa ocem, Tonijeva tišina glasno govori koliko je daleko otišao u želji da potpuno prekine odnos sa naslednikom samo zato što je Marko ostao sa majkom. Pretužno. Pogotovo što je mala Ksenija radost i prvo unuče porodice - zaključio je izvor.

