Svi slave, a on ćuti

Svi slave, a on ćuti

Slušaj vest

U trenutku kada je kraljica narodne muzike, Dragana Mirković doživela jednu od najlepših životnih radosti – postala baka maloj Kseniji, ćerkici sina Marka i snaje Melani - njen bivši suprug Toni Bijelić izostao je iz čitave priče, bar kada je reč o javnom izražavanju emocija.

Iako je poznat po redovnom i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, Toni se povodom ovog važnog porodičnog događaja nije oglasio - ni čestitkom, ni fotografijom, pa čak ni simboličnim znakom pažnje.

Nije se pojavio na svadbi sina

Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Podsetimo, Bijelić nije prisustvovao ni svadbi sina Marka, koja se održala u Beču. Dok su društvene mreže tada bile preplavljene prizorima iz bajkovitog dvorišta u kojem je organizovana intimna, ali raskošna ceremonija pod vedrim nebom – ukrašena belim ružama, elegantnim zlatnim inicijalima i luksuznim detaljima - Markov otac se nalazio na sasvim drugom mestu.

1/9 Vidi galeriju Sin Dragane Mirković sa devovjkom Foto: Printsceen/Instagram, Printsceen, Printscreen

U vreme kada su mladenci izgovarali sudbonosno "da", Toni je na svom Instagram profilu objavio staru fotografiju iz noćnog izlaska u Umagu, u društvu pevača Jovana Perišića, uz opis: „Moj brat, moja generacija.“

Toni sinu ne zaboravlja jedno

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković na svadbi Foto: Printscreen

Kako je pisao "Alo", odnosi između Tonija i njegovog sina već duže vreme nisu dobri, a Toni mu prema tvrdnjama izvora nikada nije oprostio to što je Marko stao na stranu majke.

- Zbog narušenih odnosa Toni nije prisustvovao na naslednikovom venčanju. Bio ni na njegovom venčanju niti mu je čestitao, a od tada sin i otac navodno ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz - tvrdi izvor za domaće medije.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: