Slušaj vest

Za nekog moderna mlada, za nekog "sveštenica" u belom, tek neočekivani stajling Nataše Bekvalac na promociji 4. studijskog albuma "MAMA" sve je ostavio bez daha.

Kada se pojavila u jednom prestoničkom klubu pokrivena tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gde pre da gledaju.

Promocija Nataše Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

Dekoracija nikad lepša

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pesama. Možemo videti bele zavese na kojima su ispisana imena novih pesama, upaljene sveće, kao i golu žensku statuu.

Natasa Bekvalac kao opatica u belom dosla na promociju albuma Izvor: Kurir

Beli tonovi, sveće i skulpture ispunili su prostor elegancijom i mistikom, a ekipa Kurira našla se na licu mesta da sve zabeleži.

Natasa Bekvalac na promociji albuma Izvor: boba nikolić

Ne propustiteStars(VIDEO) GRUDI U VIS I KOSA PREKO GUZE: Nataša Bekvalac napravila ludilo na promociji
grudi-u-vis-i-kosa-preko-guze-natasa-bekvalac-napravila.jpg
StarsNE OSEĆA SE DOBRO: Nataša Bekvalac otkazala promociju!
StarsIBICA STAJL: Nata u japankama dočekala goste!
natasa-bekvalac.jpg
StarsNATAŠA BEKVALAC OSTAVILA SVE BEZ TEKSTA! Zavirite na promociju albuma, sve izgleda kao luks venčanje (FOTO)
Nataša Bekvalac.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Nataša Bekvalac 2 Izvor: Kurir