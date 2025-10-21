Slušaj vest

Za nekog moderna mlada, za nekog "sveštenica" u belom, tek neočekivani stajling Nataše Bekvalac na promociji 4. studijskog albuma "MAMA" sve je ostavio bez daha.

Kada se pojavila u jednom prestoničkom klubu pokrivena tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gde pre da gledaju.

1/8 Vidi galeriju Promocija Nataše Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

Dekoracija nikad lepša

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pesama. Možemo videti bele zavese na kojima su ispisana imena novih pesama, upaljene sveće, kao i golu žensku statuu.

Natasa Bekvalac kao opatica u belom dosla na promociju albuma Izvor: Kurir

Beli tonovi, sveće i skulpture ispunili su prostor elegancijom i mistikom, a ekipa Kurira našla se na licu mesta da sve zabeleži.

Natasa Bekvalac na promociji albuma Izvor: boba nikolić

