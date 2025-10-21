Slušaj vest

- Da li imaš potrebu da jedan deo našeg razgovora kažeš ovde? Šta je tačno to zbog čega si se ti pokajao? - upitala je Jovana.

- Mene niko ne koristi ovde da pričam bilo šta, ali ja moram da kažem kada Asmin laže - rekao je Nerio.

- Ti meni ne ideš u korist, ali si mi došao dobro i to priznajem - rekao je Alibaba.

- Koliko često preuveličavaš istinite događaje? - upitao je Nerio.

- Kada su ozbiljne teme u pitanju, nikad ne preuveličavam, ali kada se šalim onda ne preuveličavam - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Maji:

- Kakvo je tvoje mišljenje o vezi Aneli, Luke i Janjuša? - upitao je Alibaba.

- Mislila sam da Luka mnogo voli Aneli iskreno, ali sinoć sam videla njegove blage reakcije na njene osmehe sa Anđelom i Janjušem, dok ona takođe nije imala neke reakcije. Mislim da imaju dogovor i imali su vremena da odrade to sa stilom - rekla je Maja.

- Kako boli Filip Car, lagala si da ti je stavljao pištolj u usta - rekla je Aneli.

- Podržavaš nasilje nad ženama - rekla je Maja.

- Tebe su gledali kako jašeš, a Taki sedi u studiju - rekla je Aneli.

- Vidimo da im je sve materijalno njima bitno. Što se tiče Janjuša i Aneli, ono sinoć mi je bilo jako smešno sa njenim krugovima i vidim da nije ravnodušna prema Janjušu kao što nije ni on prema njoj - rekla je Maja.

