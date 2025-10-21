Slušaj vest

Tokom dana se održala ''Igra istine'', a Jovana Mitić naredno pitane postavila je Neriju Ružanji.

- Da li imaš potrebu da jedan deo našeg razgovora kažeš ovde? Šta je tačno to zbog čega si se ti pokajao? - upitala je Jovana.

- Mene niko ne koristi ovde da pričam bilo šta, ali ja moram da kažem kada Asmin laže - rekao je Nerio.

- Ti meni ne ideš u korist, ali si mi došao dobro i to priznajem - rekao je Alibaba.

- Koliko često preuveličavaš istinite događaje? - upitao je Nerio.

Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Instagram

- Kada su ozbiljne teme u pitanju, nikad ne preuveličavam, ali kada se šalim onda ne preuveličavam - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Maji:

- Kakvo je tvoje mišljenje o vezi Aneli, Luke i Janjuša? - upitao je Alibaba.

- Mislila sam da Luka mnogo voli Aneli iskreno, ali sinoć sam videla njegove blage reakcije na njene osmehe sa Anđelom i Janjušem, dok ona takođe nije imala neke reakcije. Mislim da imaju dogovor i imali su vremena da odrade to sa stilom - rekla je Maja.

- Kako boli Filip Car, lagala si da ti je stavljao pištolj u usta - rekla je Aneli.

- Podržavaš nasilje nad ženama - rekla je Maja.

- Tebe su gledali kako jašeš, a Taki sedi u studiju - rekla je Aneli.

- Vidimo da im je sve materijalno njima bitno. Što se tiče Janjuša i Aneli, ono sinoć mi je bilo jako smešno sa njenim krugovima i vidim da nije ravnodušna prema Janjušu kao što nije ni on prema njoj - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStars"JA SAM SE POIGRAO SA NJOM" Asmin javno ponizio Maju Marinković i izjavio da ona nikad neče biti kao Stanija: NIKAD NE BIH BIO SA NJOM...
Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju
Rijaliti"MAJI SE SVIĐA LUKA, ASMINU ONA" Anita Stanojlović bez dlake na jeziku o ljubavnim varnicama u Eliti! Aneli se njene reči neće svideti
Anita Stanojlović
Rijaliti"STANIJA IH JE SVE NAPRAVILA, ASMIN SE PONAŠA KAO PSIHOPATA" Maja Marinković ocrnila Asmina, s Aneli obrisala pod: Ona je sponzoruša, nesposobna žena
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić
StarsMAJA MARINKOVIĆ OTKRILA DA JE ASMIN ZALJUBLJEN U NJU! Nastao neviđeni haos u Eliti: Šalje mi tajne poruke i čokoladice, ima svoje špijune koji me čuvaju (VIDEO)
Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv