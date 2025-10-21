Slušaj vest

Pevač Dragan Kojić Keba oglasio se na društvenim mrežama i otkrio je šta ga je snašlo.

Naime, Keba je objasnio da je nedavno poručio paket koji je trebalo da mu stigne na kućnu adresu, a kako se to nije desilo, morao je sam da ode po njega.

- Nisam do danas znao da sam kao kurir zaposlen. Poslat mi je paket pre pet dana iz Šapca, znači trebao je da stigne sutradan. Međutim, danas sam morao lično da idem u njihov magacin, koji je u Krnjači, i da ga odnesem na moju adresu - rekao je Keba i dodao:

- Uteha, bar sam se obradovao. Ovaj posao napuštam odmah i moj savet je da ih izbegavate!

Keba o koncertu

Dragan Kojić Keba je nedavno u Beogradu održao koncert na kom je zapevala i njegova ćerka Nataša Kojić Taša, a kako on kaže to mu je bio najemotivniji momenat.

- Stavrno je teško pretvoriti u reči sve što se izdešavalo, četiri puna sata možda i jače je trajalo, namera je bila dva i po. Šta se desilo tih sat i po vremena ja ne znam, ali to je bila magija. Osećam da publika jednostavno diše sa mnom. Sve generacije su bile to mi je najdražae, od prvog reda gde su bila dva brata čini mi se da nemaju više od 10 godina, roditelji su ih doveli.

- Želja mi je da nastavim koncerte u gradovima po celoj Srbiji da imam koncerte, dodao je Dragan Kojić Keba.

