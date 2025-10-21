Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović i voditeljka jutarnjeg programa, Dea Đurđević, jutros su se prvi put javno "suočili" pred kamerama nakon što su stavili tačku na svoj emotivni odnos.

Na iznenađenje mnogih gledalaca Mijatović se jutros pojavio kod bivše u emisiji govoreći o svim teškim slučajevima koji su se dogodili u danima koji su za nama.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević i Mladen Mijatović Foto: Printscreen YouTube

Dok je Mladen govorio o svim terenima na kojima je gotovo prvi izlazio na mesto zločina, Dea ga je u nekoliko navrata prekinula i dodala potpitanje na koje nije odgovorio.

Na samom kraju, Dea se zahvalila Mijatoviću i drugom sagovorniku, sve vreme smeškajući se.

Kurir.rs

Novinarka i voditeljka Dea Đurđevićgošća Sceniranja: