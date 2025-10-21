Slušaj vest

Nakon razvoda od muzičke zvezde Dragane Mirković,Toni Bijelić sve češće se pojavljuje u izlascima, ili bar pokušava da tako izgleda na društvenim mrežama. Iako se trudi da prikaže kako i dalje vodi glamurozan i ispunjen život, pažljivim pratiocima nije promaklo da zapravo deli stare fotografije i snimke, kako bi održao stari imidž.

Tako je pre deset nedelja na Instagramu objavio fotografiju sa slavnim glumcem Žan Klodom Van Damom, nastalu pre nekoliko godina.

Ono što je zanimljivo jeste da je upravo Van Dam danas blizak prijatelj Dragane Mirković, koja već godinama živi u Austriji i postala je deo džet-seta.

Toni se tu nije zaustavio, samo dve nedelje kasnije ponovo je objavio još jednu fotografiju sa poznatim glumcem, takođe iz iste prošle prilike. Osim toga, u više navrata podelio je snimke i fotografije iz starih noćnih izlazaka s brojnim poznatim imenima s naše estradne scene, što je dodatno izazvalo komentare da možda više ne vodi onakav život kakav želi da predstavi javnosti.

Nije se oglasio povodom rođenja prve unuke

Inače, u trenutku kada je kraljica narodne muzike, Dragana Mirković doživela jednu od najlepših životnih radosti – postala baka maloj Kseniji, ćerkici sina Marka i snaje Melani - njen bivši suprug Toni Bijelić izostao je iz čitave priče, bar kada je reč o javnom izražavanju emocija.

Iako je poznat po redovnom i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, Toni se povodom ovog važnog porodičnog događaja nije oglasio - ni čestitkom, ni fotografijom, pa čak ni simboličnim znakom pažnje.

Nije bio na svadbi sina

Podsetimo, Bijelić nije prisustvovao ni svadbi sina Marka, koja se održala u Beču.

Dok su društvene mreže tada bile preplavljene prizorima iz bajkovitog dvorišta u kojem je organizovana intimna, ali raskošna ceremonija pod vedrim nebom – ukrašena belim ružama, elegantnim zlatnim inicijalima i luksuznim detaljima - Markov otac se nalazio na sasvim drugom mestu.

U vreme kada su mladenci izgovarali sudbonosno "da", Toni je na svom Instagram profilu objavio staru fotografiju iz noćnog izlaska u Umagu, u društvu pevača Jovana Perišića, uz opis: „Moj brat, moja generacija.“

