Pevačica Milica Todorović u petom je mesecu trudnoće i čeka dečaka.

Nedavno se pojavila informacija da će joj se naslednik zvati Milan, a sada je pokazala fanovima šta radi u slobodno vreme.

Milica Todorović otkrila šta radi u trudnoći

Milica je dugo krila trudnoću, te se povukla iz javnosti otkako je ostala u drugom stanju i na ovu temu nije govorila.

Todorovićeva se gotovo nikako nije oglašavala ni na društvenim mrežama od kada je u blagoslovenom stanju, a sada je na Tiktoku objavila hit snimak kojim je nasmejala svoje pratioce.

Naime, one se snimila uz trend na pomenutoj mreži, uz koji je napisala: "Iz prve", a ispod objave brzo su počeli da se nižu komentari.

"Ma ti treba da imaš petoro dece kad si tako slatka", "Mico, kraljice, nedostaješ", "Kako se dobro zabavljaš u trudnoći", "Dušice slatka, čestitam iz srca, da ti je živ i zdrav", pisali su joj obožavatelji.

Kurir.rs

