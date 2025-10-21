Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac danas je organizovala promociju svog novog studijskog albuma pod nazivom "MAMA". Pored spektakularnog stajlinga, pažnju je privukao i ambijent same promocije.

Na susretu sa novinarima, Nataša je govorila o radu na albumu, ali i o privatnom životu i izazovima sa kojima se susrela.

- Jako sam uzbuđena, imala sam tremu budući da se dug period nisam družila sa vama, a još duže nisam izdala album i zato sam uzbuđena i prepuna neke pozitivne treme koja me večeras baš obuzima - rekla je Nataša na samom početku.

Ekipa Kurira našla se na licu mesta gde je Nataša Bekvalac premijerno predstavila svoj novi spot za album "Mama", a prizor nas je ostavio bez daha!

Novinari su je upitali da li je tremu izazvao prsten koji joj sija na ruci, a ona je odgovorila:

- Trema me nikada nije obuzimala zbog prstena - rekla je s osmehom, a kada su pitali da li je u pitanju ono što svi misle, Nataša je dodala:

- Ovaj prsten sam kupila sama sebi, tako da pretpostavljam da nije.

U spotu učestvovala i njena majka

Pevačica je otkrila i koliko je emotivno bilo snimanje spota za pesmu "Mama", u kojem je učestvovala i njena majka:

- Moja mama nije znala šta je čeka to veče, rekli smo joj samo da nam treba pomoć oko spotova jer smo snimali intenzivno dan za danom. Mislila je da će uskočiti u pomoć oko tehničkih stvari, cela ekipa je plakala, spot smo snimili iz prvog puta.

Godinama nije objavljivala album, a na pitanje o balansu između karijere i majčinstva, Nataša je istakla:

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša i dodala:

Natasa Bekvalac kao opatica u belom dosla na promociju albuma

- Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, to mi se tada dogodilo.

Nataša je otkrila i da li ju je Dača Ikodinović zvao, obzirom da je priznala da je u pesmama govorila o svom životu.

- Niko mi se nije javio, ni pojavio. Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena - rekla je kroz smeh.

Pevačica je priznala i da je često radila stvari iz inata, ali da to nije uvek bilo dobro za nju:

- U principu, sve što sam uradila iz inata nije bilo dobro za mene. Sada kada mi dođe da uradim nešto iz inata ja pustim da prenoći. Kažu da su jutra pametnija od večeri, ali nije uvek tako. Meni su neka jutra gluplja od večeri, ali kada prođe afekat onda trezvenije razmišljate.

O njenom talentu za glumu, koji su neki primetili u spotu, Nataša je rekla:

Promocija Nataše Bekvalac

- Da sam bila talentovana kao glumica, verovatno bih bila primljena za glumu, ali su ocenili da nisam dovoljno dobra. To je takođe bila situacija u mom životu koja me je okrenula ka muzici - rekla je Nataša.

Na pitanje kada planira koncert u Areni, Nataša je objasnila:

Natasa Bekvalac na promociji albuma

- Prva Arena je ugrozila moj privatni život, bila sam dosta odsutna od kuće, a posledice moje odsutnosti sam osetila na mojoj deci. Ja to više nikad neću dozvoliti, i samo kada mi je taj segment podmiren, kada ja u miru mogu da radim, tada ću se posvetiti planovima za veliku turneju, svi moji su spremni, samo ja nisam. Osetila sam propuste u svom roditeljstvu.

