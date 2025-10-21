Slušaj vest

Pevačica Dajana Penezić pre više od 10 godina privlačila je veliku pažnju na javnoj sceni, ali je u jednom trenutku rešila da se povuče sa estrade.

I dok je nizala pesme poput “Levo, levo”, “Sledeći”, “Andrenalin” i mnogi su joj predviđali blistavu karijeru, ali je Dajana okačila mikrofon o klin.

Naime, ona se posvetila studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te se pre nekoliko godina pohvalila i diplomom.

Diploma Medicinskog fakulteta u Beogradu završila je u njenim rukama 2014. godine, a onda je privremeno radila kao lekar u jednoj državnoj ustanovi.

Dejana se 2019. godine udala za fudbalera Darka Gojkovića, a naredne godine su dobili sina Alekseja. Nekadašnja pevačica se retko pojavljuje u medijima, prija joj život iza kamera, a neretko na svom Instagram profilu objavljuje fotografije iz privatnog života.

Iako je prošlo 15 godina otkako se povukla, Dajana se nije mnogo promenila, a može se primetiti i da je zadržala prirodnu lepotu.

Dajana se prošle godine u novembru porodila i na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Emili, dok su pre nje dobili i sina.

Kurir/Blic

