Na promociju novog albuma Nataše Bekvalac došla je i njena koleginica Aleksandra Prijović, koja se porodila pre nešto više od mesec dana i na svet donela ćerku Ariu.

Aleksandra Prijović najavila je svoj povratak na estradu, a otkrila je i koja Natašina pesma joj se najviše svidela.

- Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Lola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na svadbi je bilo ludilo - rekla je pevačica.

Aleksandra Prijović na promociji albuma Foto: BoBa Nikolić

Hana blistala u uskoj haljini

Hana je došla na promociju da podrži majku, a blistala je u crnoj haljini pripijenoj uz telo koja je imala duboki šlic.

Mlada dama uvila je svoju kosu u lokne, a izgledala je kao prava holivudska zvezda.

Na promociju su došli i Natašina sestričina Zoi, sestra Kristina, Lea Stanković, Slaven Došlo, Ruža Rupić.

Ostatak estrade kod Nataše Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

 Hana Ikodinović se nedavno preselila u Madrid gde studira psihologiju.

Natašina naslednica je u poslednjoj objavi na Instagramu pokazala izdanje za vežbanje, koje je odmah pokrenulo mnoštvo komentara.

Aleksandra Prijović na promociji albuma Izvor: Kurir

Natasina majka sa unukom stigla na promociju Puca od ponosa zbog ćerke Izvor: MONDO/Đorđe Milošević