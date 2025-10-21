Slušaj vest

Pevač Dejan Bajunović ispričao je da pevajući ispraća u zatvor, a onda istom tom čoveku i izlazak iz zatvora.

"Pevam podjednako i u klubovima i na privatnim veseljima, ali možda više volim klubove jer je tu ludilo koje ja volim. Masa ljudi uvek bude oko 5, 6. u mesecu kada svi dobiju plate, ako se našem narodu omogući plata od 1.500 evra, ja ne znam šta će to biti. Svi ćemo pocrkati od alkohola, tamo u Mačvi ljudi daju pare na muziku..."

"Ja sam pevao sve što postoji, odlazak u zatvor, dolazak, svadbe, rađanje dece, razvodi i otkrivanje pola bebe sam sad pevao - ovo nije normalno, prskaju nas od gore garant. Kaže mi čovek da otkrivaju pol bebe, biće 60 ljudi, pa da dođem sa harmonikom, klavijaturom i violinom..."

Govorio o svom privatnom životu, početku karijere, estradi i mnogim drugim temama, a onda se dotakao situacije koja ga je nedavno šokirala.

"Mi Srbi smo profesionalci kada treba da napravimo problem. Ovde u Beogradu kada staneš na semafor odmah svi sviraju - pa šta je, odvrni dva zuba muziku i sačekaj. Malo su me Beograđani razočarali, juče sam se prestrojio desno, a hteo sam pravo, i iza mene čovek ide desno, a ja na semaforu i oni ne sviraju, tu su me razočarali", rekao je ironično u svom stilu, pa nastavio:

„Pre kada staneš, oni izlaze sa bejzbol palicom odmah, skoro mi je ostao otvoren prozor, a u autu mi bio mikrofon ioprema i niko mi ništa ukrao nije. Beograd više nije ono što je bio“, rekao je pevač.

