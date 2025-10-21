"SLAVIO JE KRSNU SLAVU ZBOG CECE, A OVO MI JE PRIZNAO ZA KSENIJU PAJČIN! Atina Ferari otkrila šok detalje o Lukasu: Sonja i Sofija uzimaju od njega...
Kontroverzna starleta Atina Ferari ponovo je šokirala sve o svom odnosu sa muzičkom zvezdom Acom Lukasom. Bez zadrške, Atina je iznela niz šokantnih tvrdnji koje bi, kako kaže, mogle ozbiljno uzdrmati domaću estradu.
O Ceci Ražnatović i bivšoj ženi Sonji
- Često je pričao o njoj. On je, kako mi je govorio, ne podnosi. Jednom prilikom mi je rekao: ‘Šta ona seljančura zna, ne zna da se obuče. Znaš li ti da ja slavim krsnu slavu samo da bi Ceca došla? Sonja, dok smo bili u braku, uvek mi je naređivala da je pozovemo.’ Nije mi bilo dobro. Sonja je Cecin fan, čak i Lukasov, ali je to prešlo svaku granicu – pa su se na kraju i uzeli. Sonja i Sofija uzimaju ogroman novac od njega za garderobu, putovanja i sve ostalo – tvrdi Atina.
Atina nije krila da je odbila nekoliko ponuda produkcije Pinka za Zadrugu i Elitu, jer, kako tvrdi, novac koji bi tamo zaradila bio bi znatno manji od onoga koji zarađuje na slobodi.
O tajnoj vezi s Ksenijom Pajčin
- Priznao mi je da je bio u tajnoj vezi sa Ksenijom Pajčin, na isti način kao i sa mnom. Govorio je da je bila ‘mašina’ u krevetu. Nije ni znao da je baš ona meni dala nadimak Ferari. Rekla je da sam ‘luda kao ferari’ i to je tako ostalo. Sećam se da je dolazio po nju kolima, tako da ima logike u tim pričama“ – prepričava Markovićeva.
Odbila ponudu za Elitu
Atina nije krila da je odbila nekoliko ponuda produkcije Pinka za Zadrugu i Elitu, jer, kako tvrdi, novac koji bi tamo zaradila bio bi znatno manji od onoga koji zarađuje na slobodi.
kurir.rs/alo
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: