Brojne javne ličnosti došle su na promociju albuma Nataše Bekvalac, a za pevačicu i njene nove pesme imali su samo reči hvale.

Pevačica je izdala novi album "Mama" posle devet godina i organizovala promociju na koju su došle i mnoge javne ličnosti.

Nataša Bekvalac okupila estradu

Pored Aleksandre Prijović koja je najavila povratak na estradu, Natašinoj promociji prisustvovali su i Aco Pejović, Dragan Brajević Braja, Dejan Kostić, Vladan Savić, Anabela Atijas, Darko Tanasijević, Dado Polumenta i mnogi drugi.

Oduševila sve novim pesmama

- Mnogo volim i cenim Natašu i sve što ona radi, njena poruka je uvek bila jasna i snažna. Kao žena ona ima puno da poruči, samim tim bira i takve pesme. Sve su nekako moćne, puno ženske energije nose. Na prvo slušanje mi se najviše dopala "Mama", emotivno mi je bliska. Ovaj album je malo remek-delo, svaka čast, pokazala je koliko ima hrabrosti. Fenomenalne su mi i "Gola" i "U inat" sigurno će se još mnogo pesama izdvojiti - rekla je Anabela Atijas.

Slično mišljenje deli i Aco Pejović kome se najviše dopala pesma "Nataša".

- Sjajne su pesme, želim joj svu sreću ovog sveta, ona to zaslužuje - rekao je Aco Pejović.

