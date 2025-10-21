Slušaj vest

Pevačica Tijana Dapčević otkrila je da je u jednu pesmu ulagala sve nade, a upravo u toj numeri opisala je i situaciju na estradi.

Tijana je otkrila da ova pesma nije prošla kod publike, ali je priznala da je ulagala velike nade u nju.

- Pričaš o pesmi koju apsolutno niko nije primetio, koja se desila 1. januara 2025. godine u užasno vreme. Baš u lošem periodu, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. To je pesma za koju smo bili ubeđeni da će to da bude vau. Znači nikad nema pravila. Ono imaš u glavi da će proći i da će biti, a ne desi se ništa – rekla je Tijana.

Kako tekst pesme kroz šalu govori o svemu šta se na estradi, voditelja je zanimalo da li se neko od njenih kolega naljutio kada je čuo pesmu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je potvrđeni umetnik Foto: Printscreen/instagram/tijanadapcevic, Kurir Televizija, Marina Lopičić

- Onda su neki prijatelji počeli da govore: "Normalno da neće da prođe zato što si bila iskrena". Pa ljudi moji, uvek sam bila iskrena. Stvarno me ne zanima da li mi je neko zamerio, ali je to činjenica. Možda ne sada, ali kada sam ja počinjala, imali smo gomilu nekih pevačica koje su iz blata. Nemam ništa protiv sela i seljaka, poljoprivrednika, moj suprug je poljoprivrednik. Ali došli, ono, sve je to super došli sa sela, ali selo nikada ne izađe iz tebe. Znam ja ljude koji su došli sa sela i etablirali se, ali ima i nekih iz kojih selo nikada nije izašlo. Ne samo u mom biznisu, nego u svuda – kazala je Tijana i dodala:

- Ima svuda toga, ne samo kod nas, nego u regionu, u Makedoniji bi rekli ‘S lopatom da ih rineš’. Tako da, jesam malo opevala to. Ako se neko pronašao, nije mi bila namera, samo sam htela da ispričam ja i Aleksandar autor teksta.

Kurir.rs/Grand