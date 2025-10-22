Slušaj vest

Jašar i Ipče Ahmedovski su u muzici najpopularnija braća severnomakedonskog porekla širom čitavog regiona. Osamdesetih godina njihove karijere krenule su uzlaznom putanjom i vrlo brzo su bili u vrhu estrade, ali nažalost, Ipčeta je smrt sprečila da nastavi da niže uspehe. Ipak, njegova muzika sluša se i danas širom Balkana.

Ekipa Kurira posetila je njihovo rodno selo, kao i grob prerano preminulog Ejupa Ipčeta Ahmedovskog, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći pre 28 godina. Pevači su odrasli u selu Lažane u blizini Prilepa, gde i danas za njih imaju samo reči hvale.

- Mi smo njihovi potomci, imamo puno rodbine ovde, ali svi živimo u inostranstvu. Naša kuća nalazi se u centru sela, malo niže niz ulicu od groblja - rekla su nam dva mladića.

Porodica Ahmedovski poseduje ogromno imanje s nekoliko višespratnih kuća koje su poređane jedna do druge. Na prvoj u nizu, koja se i dalje gradi, nakačena je tabla s natpisom "Ipče". Ipak, ta kuća nije pripadala njemu, već je to bio putokaz za nekadašnju istoimenu kafanu, koju je godinama držala njihova porodica. Ime su dali u čast nastradalom bratu, stricu i dedi, ali kako smo saznali od meštana, iako je bila jedna od čuvenih, nedavno je zatvorena. Prilaz kafani ukrašen je zelenilom, kao i veliki natpis iznad ulaza koji je i dalje je tu, ali su vrata zaključana.

Ulaz u njihov dom nalazi se s druge strane kuće. Vrata nam je otvorila njihova rođaka koja je iznela detalje o ovim luksuznim građevinama:

- Žao mi je što ne mogu da vas ugostim, ali trenutno su nam tu majstori, svi čistimo, a oni renoviraju naš dom nakon poplave koju smo nedavno imali. Mi ne živimo ovde, u Belgiji smo, ali dolazimo svake godine. Ovo je kuća u kojoj su oni živeli, a ostale smo izgradili kasnije. Mi sve što zaradimo ulažemo ovde, u našoj domovini - otkrila nam je snaja kuće Ahmedovski, dok je jedan seljak kog smo sreli u blizini otkrio kakav je privatno popularni pevač.

- Svi u ovom selu znamo Jašara, a poznavali smo i Ipčeta. Jašar je prizeman čovek iz naroda i često dolazi. Uvek se javi i dostupan je svima, slava ga nije promenila, ponekad dođe i sedne s nama u obližnjoj kafani, pa zajedno pijemo kafu, pričamo o berbi duvana, ovaj kraj je poznat po tome i većina nas se time bavi, ali i o drugim temama. A Ipče... Kako da ga se ne sećam, dete za primer! Ovde su završili osnovnu školu, mada ih je više zanimala lopta. Igrali su fudbal za opštinski klub i putovali po gradovima, ali nisu nastavili sa sportskom karijerom. Odmalena su obojica znali da će biti pevači i bili su jako talentovani, Ipče je bio bolji od Jašara. Mada, iskreno da vam kažem, najbolje peva njihov najstariji brat, ali on nije pevač, radi u Belgiji odavno i ne zanima ga javni život. Ono što malo ljudi zna je da oni imaju i sestru koja živi u Turskoj. Cela porodica je na relaciji Belgija-Slovenija, imaju svoje biznise i veoma su imućni, najbogatiji u selu.

Mesto gde su prvi put zapevali

Pobedio brata

Zanimljivu priču ispričali su nam građani Kičeva, grada u kom u slavna braća započela karijere.

- Vidite li ovu veliku zgradu? E, tu je nekada bio "Union", najpoznatiji i najveći restoran u Kičevu i okolini. Jašar je tu započeo karijeru, tu je prvi put uzeo mikrofon u ruke. Odmah je postao zvezda ovde u Makedoniji, a nekoliko godina kasnije se pojavio i Ipče. On je pevao u isto vreme kad i njegov brat, samo što je Jašar nastupao u elitnom lokalu, a on ovde prekoputa, na platou Doma kulture. To je normalno, prvo pevaš na ulici, pa kad te narod čuje, zavoli, onda puniš hale i kafane, tako je to bilo kod nas pre interneta i društvenih mreža - pričaju naši sagovornici i dodaju:

- E sad, Ipče, koji je bio nepoznat, okupio je naroda koliko je moglo da stane na ovom trgu, ljudi su blokirali ulicu i masa je bila sve do ulaza u "Union", a unutra je pevao Jašar u isto vreme. Međutim, lokal nije bio pun kao i obično, već poluprazan, svi su otišli da slušaju Ipčeta. Kasnije je Ipče nastavio da peva u kafani na magistrali, a Jašar u "Unionu", pa nisu više bili konkurencija. Šalim se malo, Jašaru je bilo drago zbog brata, ali eto, pričali su ljudi da ga je "oterao" na periferiju, to im je bilo zanimljivo - rekao je jedan stariji čovek koji pamti početke braće Ahmedovski.

