Muzičke karijere Jašara i Ipčeta Ahmedovskog osamdesetih godina krenule su uzlaznom putanjom i vrlo brzo su bili u vrhu estrade, ali, nažalost, Ipčeta je smrt sprečila da nastavi da niže uspehe.

Ipak, njegova muzika sluša se i danas širom Balkana.

Nedaleko od porodične kuće Ahmedovskih nalazi se seosko groblje na kom je sahranjen Ipče Ahmedovski. Mesto večnog počinka pevača 28 godina nakon tragične smrti najmiliji redovno posećuju i sređuju, te je grob u dobrom stanju, čist i pokošen, s najvećom spomen-pločom u okolini, te ga je lako uočiti već s puta.

Poruka na spomeniku

Pokraj groba su izgrađene i dve mermerne klupe, dok je na ploči ispod slike napisano:

- Hvala ti za sve što si stvorio za nas, od oca Ibrahima, majke Nadžije, braće i sestre.

Sa zadnje strane groba nalazi se velika gravura legendarnog pevača, a ono što smo doznali od seljaka je da brojni fanovi i dan-danas dolaze na grob i polažu bukete cveća, pogotovo na godišnjicu njegove smrti.

Inače, u rodnom mestu braće Ahmedovski doznali smo dosta detalja iz njihovog privatnog života i videli kuću u kojoj su odrasli.

Kurir.rs

