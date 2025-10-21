Slušaj vest

Pevačica Miona Jovanovićnašla se u centru skandala kada je u "Eliti 7" ušla u vezu sa Nenadom Aleksićem Ša koji je u tom trenutku i dalje bio u braku sa Vanjom Ignjatović.

Roditelji je nisu podržali

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Ša je od Mione stariji dve decenije, a njeni roditelji ovu vezu nisu podržavali. Mionina majka je plakala u programu uživo, a porodica ju je uslovila da bira između njih i ljubavi, a ona je odlučila da nastavi vezu sa reperom i preseli se kod njega.

Miona i Ša su i naredne godine ušli u rijaliti, ali su potom pobegli i zadužili se 50.000 evra, a nakon toga su se prilično povukli iz javnosti.

Međutim, ona je nastavila da se bavi pevanjem, a nedavno je i na Instagramu prvi put nakon drame podelila fotografiju sa majkom. Ona je sada na profilu podelila i selfi iz automobila, a mnogi su komentarisali da izgleda sveže i da nikada bolje nije izgledala.

Ovako sad izgleda Miona Jovanović
Foto: Printscreen

"Svađamo se oko sitnica"

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane. Foto: Petar Aleksić

Inače, jedna medijska ekipa je pre nekoliko meseci posetila Ša i Mionu, a oni su nam tada otkrili kako izgleda njihov zajednički život.

- Ugojio sam se, a radimo i na muzici, sređivali smo stan i to nam je bilo najbitnije. Uživamo u životu. Svađa i rasprava nema, skapirali smo jedno drugo i nema napinjanja, u hodu se sve rešava. Posvađamo se samo oko sitnica, a ja sam taj koji je neposlušniji pa mi Miona skrene pažnju - rekao je reper za Blic nedavno.

