Blogerka i pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, sa suprugom Markom Miljkovićem ima dve ćerke i uživa u srećnom braku i porodičnoj idili.

Iako je u "Zadruzi" bila u centru skandala zbog veze sa oženjenim pevačem Slobom Radanović, često je pominjala svog bivšeg dečka Srđana Sarića.

Demantovao vezu s njom

Luna Đogani tada je tvrdila da su ona i Srđan bili u ozbiljnoj vezi, a on je sve to demantovao.

- Izbegavao sam da se do sada eksponiram na ovaj ili bilo koji drugi način i demantujem sve neistine izjavljene od strane učesnice rijalitija. Međutim, kako se nastavlja sa iznošenjem neistina, odlučio sam da na ovaj način demantujem sve što je učesnica rijalitija izjavila, a vezano je za mene, iz razloga što izrečene neistine ugrožavaju i narušavaju moj lični mir i profesionalni status. Moj odnos sa učesnicom rijalitija nije vremenski trajao onoliko koliko učesnica izjavljuje. Veza je bila neformalna i kratka, nakon čega smo ostali u korektnim odnosima - rekao je Srđan Sarić za "Blic".

Nikad nisam bio u ozbiljnoj vezi s njom

- Veza sa učesnicom rijalitija se desila, kada sam na moju žalost, bio posvađan sa svojom dugogodišnjom, sada bivšom devojkom. Nakon prestanka neformalne veze sa učesnicom rijalitija, nastavio sam dugogodišnju vezu, što ukazuje da učesnica rijalitija i ja nikada nismo bili u ozbiljnoj, pomena vrednoj vezi, da nismo planirali budućnost, kao što ona, učesnica rijalitija, konstantno pominje i naglašava. Nikada nismo živeli zajedno, nikada nikome nisam izjavio da ću je čekati nakon završetka rijalitija, nikada je nisam pominjao nakon okončanja naše neformalne, kratke veze - rekao je tada Srđan Sarić.

Inače, Srđan Sarić uživa u luksuzu, često putuje i deli fotorgafije sa egzotičnih destinacija.

