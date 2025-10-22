Slušaj vest

Promocija novih pesama Nataše Bekvalac održana u jednom prestoničkom restoranu, a među kolegama koje su joj pružile podršku našao se i frontmen ''Magla benda'' Vladan Savić.

 Vladan Savić, koji je 2018. godine sa Natašom Bekvalac snimio duetsku pesmu pod nazivom ''Neprijatelji'', otkrio je zbog čega se retko pojavljuje na javnim događajima.

- Ne volim ja ove promocije, ne volim estradu. Svi su kao: ''Ćao, ćao kako si'', a ovamo.. Svi se vole najviše na svetu, a ne misle tako - izjavio je pevač za Informer.

Vladan Savić progovorio je i o odnosu sa bivšom suprugom Jovanom Jocić sa kojom se večeras nije ni pozdravio.

- Nisam znao da je Jovana tu, hvala na informaciji. Neću se pozdraviti jer sam krenuo kući. Jovanu viđam svaki dan, što da se vraćam - zaključio je.

Zbog ćerke ostao u dobrim odnosima sa bivšom suprugom

Podsetimo, zgodna stjuardesa i influenserka Jovana Jocić bila je u dugogodišnjoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem, a nakon ljubavnog kraha uplovila je u odnos sa frontmenom Magla benda Vladanom Savićem, a njihovu ljubav obeležilo je rođenje ćerke Anđelije.

Ipak, ni njihova ljubav nije dugo potrajala, te su 2022. godine odlučili da se rastanu, a pevač je otkrio da će zbog zajedničke ćerke uvek biti u dobrim odnosima.

- Nismo se rastali u dobrim odnosima, nego smo se rastali u fenomenalnim odnosima. Neke stvari jednostavno ne možeš da sakriješ, mi imamo i dete. Da smo se rastali u lošim odnosima, ja ne bih davao sad ovaj intervju sigurno. Super sam raspoložen i super mi je energija. Jovana je jedna divna osoba, divna majka - rekao je Savić tada.

Frontmen „Magla benda" Vladan Savić gostujući nedavno u jednoj radijskoj emisiji dotakao se najbizarnijih tračeva koje je čuo o sebi, pa je postavljajući stvari na svoje mesto ujedno progovorio i o svojoj novoj devojci, što je mnoge iznenadilo, kako to mahom ne radi.

Kurir.rs/Informer

