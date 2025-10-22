Slušaj vest

Bojana Lazić nakon razvoda od glumca Žarka Lazića svoj privatan život krije kao zmija noge, te nikada do sada nije eksponirala novog partnera.

Voditeljka je sada javno progovorila o muškarcima i priznala ko je sve sa javne scene pokušao da osvoji njeno srce.

"Da su me muvali, jesu..."

- Radila sam sedam godina na televiziji, emisija je bila kolažnog tipa pa je kroz nju prošlo osim pevača i mnogo sportista, političara... Tada nisam bila toliko poznata i lakše su mi prilazili, naročito u tom periodu posle razvoda. Donosili su mi cveće, čokolade, slali poruke... Da su me muvali jesu, ali nisam nešto nikad želela da budem sa poznatima, eto jedino mi je bivši muž javna ličnost, mada on i ne voli da se to kaže za njega - govorila je voditeljka za Adria TV.

1/6 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

Ona je potom otkrila i kakav muškarac treba biti kako bi nju osvojio:

- Mora da bude običan muškarac. Ja sam iz mog ljubavnog iskustva zaključila da volim obične muškarce. Muškarci mene hoće da fasciniraju automobilima, satovima, njihovim pozicijama i novcem, a mene to apsolutno ne intrigira. To je sigurno plus ako sve to ima, ali to me ne fascinira i neće me zadržati pored muškarca niti na prvu privući. Ono što mi je preko potrebno da muškarac ima jeste razumevanje i podrška - kaže voditeljka i dodaje da upravo to često nije imala:

"Treba mi mir"

- Čini mi se da me oni svi prihvate u početku, a posle nekoliko meseci bi da me promene i od toga sam se umorila. Ako treba da biram da li treba da budem sama i ili sa nekim ko hoće da me menja i psihički me troši onda bolje da budem sama do kraja života. Verovatno se ja loše postavljam na početku veze. Imala sam turbulentnu vezu od skoro šest godina, preumorna sam i treba mi mir i želim duži period da budem sama.

Foto: Dragana Udovičić, Instagram/bojanalazic00

"Dok sam bila u braku radila sam u restoranu kuvanih jela"

Bojana je nedavno otkrila da joj razvod ni malo lako nije pao, te se prisetila i poslova pre voditeljskog.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: