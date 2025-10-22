Slušaj vest

Ceca Ražnatović poznata je po svojoj smirenosti, ali jedan od retkih trenutaka kada ju je savladala panika dogodio se tokom leta iz Ljubljane.

Zbog loših vremenskih uslova, avion nije mogao da sleti ni na jedan od obližnjih aerodroma, što je izazvalo veliku napetost među putnicima. Pevačica je tada, uprkos upozorenjima stjuardese, napustila avion čim je to bilo moguće i to bez da je ponela svoj kofer.

- Ceca je besprekorno tačna, i moram priznati da je nikada nisam video nervoznu. Čak i kada je ostatak ekipe pod nervozom, ona se drži pod kontrolom. Nikada u životu nigde nismo zakasnili. Za 13 godina koliko je znam, nikada se nije krenulo kasnije na nastup. Možda se desi da neko iz tima zakasni, ali ona je uvek spremna i tačna - rekao je najpre šminker Lazić Laza.

Cecin frizer i prijatelj Stevan Radivojević, složio se da pevačicu nikada nije video nervoznu, pa ispričao jednu dramatičnu situaciju.

- Ja nju ne poznajem kao ženu koja je nervozna. Ima uspona i padova kao svi mi, ali vrlo je smirena - rekao je Radivojević, pa ispričao anegdotru:

- Vraćali smo se iz Ljubljane, taj let inače traje sat vremena ali mi satima nismo mogli da sletimo ni u Beograd, ni u Podgoricu, ni u Tivat jer su piste bile potpuno zaleđene. Par puta smo pokušavali da sletimo u Nišu. U jednom momentu pilot kaže da je vreme da sletimo jer nemamo više goriva. Zajedno smo se molili da preživimo - počeo je priču Stevan u emisiji "Show se nastavlja".

Kada su sleteli, stjuardesa nije dozvoljavala da se izađe iz aviona.

- Krenuli smo da slećemo, ništa nismo mogli da vidimo oko nas. Stjuardesa je kad smo sleteli rekla da ne može niko da napusti avion dok se ne sipa gorivo. Ceca me je tad uhvatila za ruku i rekla "Polazi". Krenuli smo da izađemo iz aviona, a stjuardesa kaže Ceci: "Izvinite gospođo Ražnatović, ne možete da napustite avion", a Ceca odgovara: "Otvaraj vrata, mi izlazimo" - prisetio se Cecin frizer.

U žurbi da što pre izađu, nisu uzeli kofere.

- Tako smo Ceca i ja izašli na sred niškog aerodroma bez kofera i otišli na izlaz. Eto, to je jedna anegdota koju niko nije znao - ispričao je kroz osmeh Stevan.

Ceca ima novi menadžerski tim

Podsetimi, u timu Svetlane Cece Ražnatović došlo je do važnih promena. Od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.

Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.

Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.

- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja, - izjavio je kratko Marko Maksimović.

